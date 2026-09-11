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SIGILO E CASO MASTER

'Assim não': Malu Gaspar e Octávio Guedes se desentendem na 'GloboNews'

Malu questionou a análise de Octávio sobre documentos do caso Banco Master; jornalista rebateu e afirmou que apenas relatava informações ouvidas de ministros do STF

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
11/09/2026 15:48 - atualizado em 11/09/2026 15:53

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O episódio ocorreu em meio a novos desdobramentos sobre a divulgação dos documentos
O episódio ocorreu em meio a novos desdobramentos sobre a divulgação dos documentos crédito: Globo News/Reprodução

Os jornalistas Malu Gaspar e Octávio Guedes protagonizaram um desentendimento nesta sexta-feira (11/9), durante o programa "Estúdio i", da "GloboNews", enquanto analisavam a retirada, parcial, do sigilo de documentos relacionados ao caso Banco Master, determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e encaminhada ao ministro André Mendonça.

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Durante a discussão sobre o material disponibilizado aos ministros, Octávio comentava o cenário quando Malu questionou: "Eu queria entender que tipo de documento o Otávio ainda acha que precisa vir à tona."

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O jornalista rebateu a colocação e afirmou que apenas relatava o que havia ouvido de ministros da Corte. "Malu, não sou eu não. Desculpa. Assim não. Eu não sou ministro, não estarei lá na terça-feira (15/9). Então não sou que estou advogando nada. [..] Eu tô aqui de repórter, ouvindo e trazendo informação. Não estou advogando para ninguém. Os ministros alegam que para tomarem uma decisão, eles precisam ter conhecimento do todo e não da parte."

 

Moraes diz que Mendonça fez retirada seletiva

O episódio ocorreu em meio a novos desdobramentos sobre a divulgação dos documentos. Alexandre de Moraes afirmou ao presidente do STF, Edson Fachin, que André Mendonça não cumpriu integralmente o pedido feito para a retirada do sigilo do caso Banco Master. Segundo Moraes, o relator da investigação fez uma "escolha seletiva".

"Ao cumprir parcialmente a decisão de Vossa Excelência, o ministro André Mendonça, diretamente interessado no julgamento de ambas as PETs 16.704 e 16.662, selecionou subjetivamente o levantamento do sigilo, tornando público somente o que entendeu conveniente", disse.

No ofício enviado a Fachin, Moraes apresentou uma lista de casos e afirmou que o relator deixou de apresentar 180 documentos. 

Mendonça levantou o sigilo de parte dos processos relacionados ao caso Master em resposta a um pedido feito pelo presidente da Corte na quinta-feira (10/9). O despacho inclui a petição que é a base da investigação no Supremo e procedimentos derivados dela. 

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Fachin estabeleceu como exceção apenas o material que diga "respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida". Na prática, trata-se de informações cujo sigilo ainda é necessário para não comprometer o andamento das próximas etapas do caso.

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