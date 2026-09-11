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Moraes cobra Fachin e diz que Mendonça não retirou sigilo integral de caso Master

No ofício ao presidente do STF, Edson Fachin, Alexandre de Moraes apresentou uma lista de casos e afirmou que o relator deixou de apresentar 180 documentos

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AP
ANA POMPEU
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ANA POMPEU
Repórter
11/09/2026 13:41

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Moraes e Mendonça adotaram decisões ilegais, dizem juristas
Presidente do Supremo, Edson Fachin, demarcou como exceção apenas o material que diga "respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida" crédito: Reuters

FOLHAPRESS – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira (11/9) ao presidente Luiz Edson Fachin que André Mendonça não cumpriu o pedido feito a ele de retirada do sigilo do caso do Banco Master. Segundo Moraes, o relator da investigação fez uma "escolha seletiva".

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"Ao cumprir parcialmente a decisão de Vossa Excelência, o Ministro André Mendonça, diretamente interessado no julgamento de ambas as PETs 16.704 e 16.662, selecionou subjetivamente o levantamento do sigilo, tornando público somente o que entendeu conveniente", disse. 

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No ofício a Fachin, Moraes apresentou uma lista de casos e afirmou que o relator deixou de apresentar 180 documentos. Mendonça levantou o sigilo de parte dos processos do caso Master em resposta a pedido do presidente da corte na quinta-feira (10/9). O despacho inclui a petição que é a base da investigação na corte e procedimentos derivados dela. 

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Fachin demarcou como exceção apenas o material que diga "respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida". Isso se refere a informações cujo sigilo ainda é importante para não atrapalhar o andamento das próximas etapas do caso. Na resposta, Mendonça retirou o sigilo de 14 procedimentos, além do principal, que deu origem aos demais.

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