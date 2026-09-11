Natuza: "O que acontecerá com a investigação que foca em Flávio Bolsonaro?"

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de processos do caso do Banco Master nesta quinta-feira (10). A decisão atendeu a um pedido feito pelo presidente da corte, Edson Fachin.

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O despacho inclui a petição que serve de base para a investigação e seus procedimentos derivados. Fachin estabeleceu como exceção apenas o material sobre diligências cujo sigilo é considerado imprescindível para o andamento do caso.

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Diante da decisão, a jornalista Natuza Nery questiona o que acontecerá com a parte da apuração que foca no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não contemplada na quebra de sigilo feita por Mendonça. Em um áudio divulgado pelo portal "Intercept Brasil" em 13 de maio, o parlamentar cobra R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O valor seria destinado à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na conversa, Flávio chama o executivo de "irmão" e diz que estará sempre com ele. O senador nega a veracidade do material.

A investigação do "Intercept Brasil"

Segundo o portal, a conversa ocorreu em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal (PF). O empresário é investigado por envolvimento em um esquema de corrupção com pagamento de propina, lavagem de dinheiro e lobby nos setores político, de mídia e econômico.

A reportagem mostrou que parte do dinheiro teria sido paga por meio de transferências da Entre Investimentos e Participações. Os valores foram enviados para o fundo Havengate Development Fund LP, com sede no Texas, Estados Unidos, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, afirmou Flávio em um trecho da conversa.

Na época do vazamento, Flávio Bolsonaro foi questionado sobre o áudio durante uma visita ao ministro Edson Fachin e negou a existência da gravação. “De onde você tirou essa informação? É mentira”, declarou.

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Natuza Nery destaca que a decisão gera debate sobre a sua extensão, o significado político para André Mendonça e o impacto nas eleições. Ela lembra que o pedido de levantamento do sigilo partiu do presidente da República e de parte da sociedade, que desejava transparência no caso.