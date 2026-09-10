Bolhas nas redes sociais e memes transformam o comportamento do eleitor

A divulgação de uma nova rodada da pesquisa Quaest para a eleição presidencial de 2026 agitou o cenário político e, principalmente, as redes sociais. Com o pleito marcado para outubro de 2026, os resultados, que simulam cenários de primeiro e segundo turno, funcionam como um termômetro inicial, mas também expõem como a percepção do eleitorado é cada vez mais influenciada por bolhas digitais e pela velocidade do compartilhamento de publicações.

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Como as bolhas nas redes sociais distorcem a realidade?

As bolhas sociais são ambientes online onde os algoritmos priorizam conteúdos que reforçam as crenças do usuário. Isso cria uma "câmara de eco", limitando a exposição a opiniões divergentes e gerando uma percepção distorcida sobre o consenso da opinião pública.

Quando um eleitor vê apenas postagens favoráveis ao seu candidato, cria-se a falsa impressão de que sua popularidade é esmagadora. Esse fenômeno faz com que pesquisas que mostram um resultado diferente pareçam, aos olhos de quem está imerso nessa realidade, desconectadas do sentimento "real" das ruas.

Qual o papel dos memes na formação de opinião?

Os memes deixaram de ser apenas piadas para se tornarem uma ferramenta de comunicação política extremamente eficaz. Eles conseguem traduzir ideias complexas, resultados de pesquisas ou críticas a um adversário em uma linguagem visual, rápida e de fácil compartilhamento. Uma única imagem humorística pode impactar mais a imagem de um político do que um artigo de análise.

Esse tipo de conteúdo viraliza em minutos e ajuda a solidificar narrativas dentro das bolhas. Um mesmo candidato pode ser retratado como herói em um grupo e como vilão em outro, com os memes funcionando como o principal veículo para disseminar e reforçar essas visões, muitas vezes com pouco compromisso com os fatos.

Por que as pesquisas eleitorais ainda são importantes?

Apesar do ruído das redes sociais, levantamentos de intenção de voto realizados por diferentes institutos seguem uma metodologia científica para capturar um retrato mais fiel do momento. Diferente do ambiente digital, onde a voz mais alta parece maior, as pesquisas buscam representatividade estatística. Elas funcionam como um instrumento essencial para entender o cenário político além das paixões de cada grupo.

As principais funções de uma pesquisa eleitoral são:

Oferecer um panorama momentâneo das preferências do eleitorado.

Medir a temperatura da opinião pública com base em critérios demográficos e geográficos.

Servir como um contraponto factual à percepção amplificada pelas bolhas digitais.

Ajudar a orientar as estratégias de comunicação e os rumos das campanhas políticas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima