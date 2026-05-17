Polarização e candidaturas frágeis podem favorecer campanha tradicional em 2026

Mais do que nas últimas eleições, marcadas pela percepção de que as campanhas virtuais teriam peso crescente e quase absoluto, a disputa presidencial de 2026 poderá ser decidida em debates, entrevistas e peças de rádio e TV.

Ninguém na política subestima a força das redes sociais nem o impacto do uso da inteligência artificial, para o bem e para o mal. Mas o diagnóstico predominante hoje nas campanhas é o de que a polarização extrema e as fragilidades dos principais projetos eleitorais tendem a tornar o voto mais volátil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A avaliação é a de que, talvez como raramente ocorreu antes, muitos eleitores poderão decidir o voto para valer durante a própria campanha.