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Polarização e candidaturas frágeis podem favorecer campanha tradicional em 2026

Campanhas investirão pesado nas redes sociais, mas terão olhar cuidadoso para debates e entrevistas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/05/2026 06:41

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S..o Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para vota....o no segundo turno das elei....es para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Ag..ncia Brasil
S..o Paulo (SP), 27/10/2024 - Eleitores comparecem para vota....o no segundo turno das elei....es para prefeito no Escola Estadual Caetano de Campos. Foto: Paulo Pinto/Ag..ncia Brasil crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais do que nas últimas eleições, marcadas pela percepção de que as campanhas virtuais teriam peso crescente e quase absoluto, a disputa presidencial de 2026 poderá ser decidida em debates, entrevistas e peças de rádio e TV.

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Ninguém na política subestima a força das redes sociais nem o impacto do uso da inteligência artificial, para o bem e para o mal. Mas o diagnóstico predominante hoje nas campanhas é o de que a polarização extrema e as fragilidades dos principais projetos eleitorais tendem a tornar o voto mais volátil.

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A avaliação é a de que, talvez como raramente ocorreu antes, muitos eleitores poderão decidir o voto para valer durante a própria campanha.

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