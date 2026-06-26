Como a inteligência artificial está mudando as pesquisas eleitorais

As tradicionais pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, que já movimentam o cenário para 2026, ganharam um novo e poderoso componente: a inteligência artificial. Institutos e campanhas políticas agora utilizam tecnologias avançadas para analisar em tempo real o sentimento dos eleitores nas redes sociais, fóruns e portais de notícias, oferecendo uma visão complementar às metodologias convencionais, embora com limitações próprias.

Ferramentas de IA vão muito além de perguntar em quem a pessoa pretende votar. Elas são programadas para varrer milhões de publicações e comentários online diariamente, capturando nuances que passariam despercebidas em abordagens por telefone ou presenciais. O objetivo é entender não apenas a preferência por um candidato, mas as razões e emoções por trás dessa escolha.

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Essa análise de dados em larga escala permite mapear as principais preocupações de eleitores em diferentes regiões do país. Com isso, é possível identificar quais temas, como economia, segurança ou saúde, estão gerando mais engajamento positivo ou negativo em relação a um pré-candidato específico.

O que a inteligência artificial rastreia?

A tecnologia não se limita a contar menções. Os algoritmos são treinados para interpretar o contexto e a intenção de cada mensagem, classificando o conteúdo de maneira sofisticada. O processo geralmente envolve a análise de três pontos principais:

Sentimento do eleitor: os sistemas classificam os comentários como positivos, negativos ou neutros. Isso ajuda a medir a temperatura da opinião pública sobre um político ou uma proposta, oferecendo um termômetro mais preciso do que apenas números de intenção de voto.

Temas em alta: a IA identifica os assuntos mais debatidos associados a cada pré-candidato. Se as discussões sobre um nome estão focadas em corrupção, por exemplo, a análise detecta essa tendência e mede seu impacto na imagem pública.

Padrões e tendências: ao processar um volume massivo de informações, a inteligência artificial consegue prever como certos eventos, como um debate ou uma nova proposta, podem influenciar a percepção do eleitorado nos dias seguintes, permitindo que as campanhas ajustem suas estratégias rapidamente.

Desafios Regulatórios e Técnicos

No Brasil, o uso da tecnologia enfrenta barreiras legais importantes. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou em março de 2026 uma resolução que estabelece limites claros para o uso de IA nas eleições, proibindo que sistemas recomendem, ranqueiem ou sugiram candidatos, mesmo quando solicitado pelos usuários.

Além das questões regulatórias, o método tem seus desafios técnicos. A principal limitação é que o universo online não representa a totalidade da população, excluindo pessoas sem acesso à internet. Soma-se a isso a própria confiabilidade dos sistemas: estudos de 2026 apontam que algumas plataformas de IA apresentam taxas de erro de até 15%, conhecidas como "alucinações". Os algoritmos também precisam ser constantemente ajustados para diferenciar críticas legítimas de ataques coordenados por robôs ou campanhas de desinformação — um problema crescente, visto que a disseminação de conteúdos falsos produzidos com IA teve um aumento de 308% no Brasil entre 2024 e 2025.

Apesar dos desafios, a principal mudança trazida pela IA é a capacidade de entender não apenas a intenção de voto, mas as motivações que a impulsionam, oferecendo um retrato mais dinâmico do eleitorado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.