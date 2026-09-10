Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (10/9)

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de visitas, entrevistas, podcasts e caminhadas nesta quinta-feira (10/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h - Visita à regional Barreiro, em Belo Horizonte.



13h - Gravação de programas.

Ben Mendes (Missão)

16h - Entrevista à TV Record.

17h30 - Participação de podcast da TV Alterosa.

Cleitinho (Republicanos)

9h - Reunião com equipe de campanha.

12h - Gravação de entrevista na Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT).

13h - Reunião interna.

20h - Festa do Peão em Campos Gerais, no Sul de Minas.

Flávio Roscoe (PL)

9h - Café da manhã com apoiadores em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

10h - Caminhada pelo área central de Caratinga.

11h - Inauguração da "Casa 22" em Caratinga.

14h30 - Entrevistas em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

15h30 - Caminhada pela rua 28 de abril, em Ipatinga.

18h40 - Entrevista ao jornal Band Minas, em Belo Horizonte.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h – Gravação de conteúdo audiovisual.

9h30 – Entrevista ao portal Metrópoles.

11h – Reunião com a coordenação da campanha.

16h – Reunião de planejamento das próximas agendas regionais.

17h30 – Gravação de conteúdo audiovisual.

Henrique Áreas (PCO)

10h - Reunião interna com a coordenação de campanha.

17h - Reunião on-line com apoiadores de Minas sobre as privatizações.

Indira Xavier (UP)

10h - Ato em apoio a greve nacional dos bancários, em Belo Horizonte.

16h50 - Participação na sabatina da TV Record.

Mateus Simões (PSD)

9h45 - Caminhada no mercado e centro de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

11h - Encontro com lideranças em Teófilo Otoni.



13h - Entrevista à rádio Imigrantes.

16h30 - Encontro com prefeitos e lideranças em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

19h30 - Encontro com lideranças em Salinas, no Norte de Minas.

Patrus Ananias (PT)

15h30 - Visita a comerciantes e corpo a corpo com eleitores no Mercado Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro.



16h30 – Plenária com militantes do PT em Uberaba.



17h30 – Inauguração do Comitê Central Lula e Patrus em Uberaba.

Rafael Duda (PSTU)

8h - Encontro com trabalhadores e operários em Barbacena, no Campo das Vertentes.

15h - Panfletagem no centro e em fabricas de Barbacena.

Túlio Lopes (PCB)

11h – Entrevista à TV Globo Minas.

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14h – Entrevista ao Portal Metrópoles.