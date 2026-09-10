Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (10/9)
Candidatos têm dia marcado por visitas, caminhadas e entrevistas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de visitas, entrevistas, podcasts e caminhadas nesta quinta-feira (10/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h - Visita à regional Barreiro, em Belo Horizonte.
13h - Gravação de programas.
Ben Mendes (Missão)
16h - Entrevista à TV Record.
17h30 - Participação de podcast da TV Alterosa.
Cleitinho (Republicanos)
9h - Reunião com equipe de campanha.
12h - Gravação de entrevista na Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT).
13h - Reunião interna.
20h - Festa do Peão em Campos Gerais, no Sul de Minas.
Flávio Roscoe (PL)
9h - Café da manhã com apoiadores em Caratinga, no Vale do Rio Doce.
10h - Caminhada pelo área central de Caratinga.
11h - Inauguração da "Casa 22" em Caratinga.
14h30 - Entrevistas em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.
15h30 - Caminhada pela rua 28 de abril, em Ipatinga.
18h40 - Entrevista ao jornal Band Minas, em Belo Horizonte.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h – Gravação de conteúdo audiovisual.
9h30 – Entrevista ao portal Metrópoles.
11h – Reunião com a coordenação da campanha.
16h – Reunião de planejamento das próximas agendas regionais.
17h30 – Gravação de conteúdo audiovisual.
Henrique Áreas (PCO)
10h - Reunião interna com a coordenação de campanha.
17h - Reunião on-line com apoiadores de Minas sobre as privatizações.
Indira Xavier (UP)
10h - Ato em apoio a greve nacional dos bancários, em Belo Horizonte.
16h50 - Participação na sabatina da TV Record.
Mateus Simões (PSD)
9h45 - Caminhada no mercado e centro de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
11h - Encontro com lideranças em Teófilo Otoni.
13h - Entrevista à rádio Imigrantes.
16h30 - Encontro com prefeitos e lideranças em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.
19h30 - Encontro com lideranças em Salinas, no Norte de Minas.
Patrus Ananias (PT)
15h30 - Visita a comerciantes e corpo a corpo com eleitores no Mercado Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro.
16h30 – Plenária com militantes do PT em Uberaba.
17h30 – Inauguração do Comitê Central Lula e Patrus em Uberaba.
Rafael Duda (PSTU)
8h - Encontro com trabalhadores e operários em Barbacena, no Campo das Vertentes.
15h - Panfletagem no centro e em fabricas de Barbacena.
Túlio Lopes (PCB)
11h – Entrevista à TV Globo Minas.
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14h – Entrevista ao Portal Metrópoles.