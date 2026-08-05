Escândalo na 'cozinha' do Planalto derruba Marcola da campanha de Lula

O ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, deixou a coordenação da campanha à reeleição do petista nesta quarta-feira (5/8).

A saída ocorre após o desgaste provocado por revelações sobre uma suposta ligação do ex-assessor com a empresária e lobista Roberta Luchsinger, apontada como sócia do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, investigado por sua atuação junto ao esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão foi tomada em meio à pressão para conter os danos políticos provocados pelo caso, que atingiu a chamada “cozinha” do Palácio do Planalto. Marcola era considerado um dos auxiliares mais próximos de Lula e, após deixar o governo, havia sido incorporado à estrutura da campanha presidencial.

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Nos bastidores do Planalto, a avaliação é de que a permanência de Marcola na campanha se tornou politicamente insustentável diante da repercussão do caso. A expectativa é de que a saída seja usada pela equipe de Lula para tentar conter o desgaste e impedir que a oposição transforme o episódio em um dos principais eixos da disputa eleitoral.