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‘Marcola não tem que parecer inocente, tem que provar que é’, diz auxiliar de Lula

No Planalto, a avaliação é de que quanto mais tempo o ex-chefe de gabinete do presidente demorar para demonstrar cabalmente que não há qualquer irregularidade no caso, maior é o risco de o tema ser explorado na campanha presidencial

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
05/08/2026 00:19

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‘Marcola não tem que parecer inocente, tem que provar que é’, diz auxiliar de Lula
‘Marcola não tem que parecer inocente, tem que provar que é’, diz auxiliar de Lula crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Enquanto integrantes do PT tentam minimizar o caso dos repasses de dinheiro feitos pela lobista Roberta Luchsinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, auxiliares do petista e ministros do governo ouvidos pelo PlatôBR afirmaram que a ordem no Palácio do Planalto é para que ele explique em detalhes a operação para evitar que a crise contamine a campanha à reeleição. 

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“Marcola não tem que parecer inocente, ele tem que provar que é inocente. Caso não consiga demonstrar que é inocente, Marcola deixará a campanha”, afirmou um auxiliar de Lula. 

A avaliação entre auxiliares do Planalto é de que quanto mais tempo Marcola demorar para apresentar explicações detalhadas sobre o caso e provar que não há qualquer irregularidade, maior é o risco de que o tema se torne uma crise a ser explorada pelas campanhas adversárias, em especial a de Flávio Bolsonaro, principal rival do presidente no momento.

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Marcola tem dito que não há qualquer irregularidade. Ele sustenta que tomou um empréstimo de Roberta Luchsinger. A lobista, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, primogênito de Lula, é investigada pela Polícia Federal no escândalo do INSS. O ex-chefe de gabinete de Lula no Planalto deixou o posto dias atrás para cuidar da agenda do presidente no comitê de campanha.

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