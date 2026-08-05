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‘Chantagem diplomática’: como o governo Lula vê cancelamento de visto de embaixadora

O Departamento de Estado americano informou que a medida é uma resposta à demora governo brasileiro em conceder o agrément para que Daniel Perez, amigo de Trump, assuma a embaixada dos Estados Unidos em Brasília

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
05/08/2026 11:45

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‘Chantagem diplomática’: como o governo Lula vê cancelamento de visto de embaixadora
‘Chantagem diplomática’: como o governo Lula vê cancelamento de visto de embaixadora crédito: Foto: Reprodução/Instagram e Ricardo Stuckert / PR

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto e no Itamaraty classificaram como “chantagem diplomática” a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. 

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O Departamento de Estado americano informou que a medida é uma resposta à demora governo brasileiro em conceder o agrément para que Daniel Perez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele foi indicado ao posto pelo presidente Donald Trump em junho.

Integrantes da equipe do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) afirmaram ao PlatôBR que a Convenção de Viena não estabelece prazos para a concessão do aval diplomático aos indicados, e que essa análise é feita caso a caso e em sigilo. 

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“Não vamos ceder à chantagem diplomática, como não cedemos à chantagem do tarifaço original, de 2025”, resumiu um auxiliar de Lula.

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