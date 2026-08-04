Presidente da Câmara Municipal de BH recebe alta médica
Vereador Juliano Lopes (Podemos) foi internado no domingo passado após sofrer um princípio de infarto. Em nota, ele agradeceu mensagens de apoio
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O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Juliano Lopes (Podemos), recebeu alta nesta terça-feira (4/8). Ele foi internado no Hospital Madre Tereza, na capital mineira, após um princípio de infarto, no último domingo.
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Em nota postada em suas redes sociais, o vereador agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante sua internação, disse que ficará em repouso para recuperação completa e que, em breve, retornará às suas atividades.
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“Mais uma vez nosso muito obrigado por todo apoio a carinho de cada um”, diz a nota.