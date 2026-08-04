Presidente da Câmara Municipal de BH recebe alta médica

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Juliano Lopes (Podemos), recebeu alta nesta terça-feira (4/8). Ele foi internado no Hospital Madre Tereza, na capital mineira, após um princípio de infarto, no último domingo.

Em nota postada em suas redes sociais, o vereador agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante sua internação, disse que ficará em repouso para recuperação completa e que, em breve, retornará às suas atividades.

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“Mais uma vez nosso muito obrigado por todo apoio a carinho de cada um”, diz a nota.