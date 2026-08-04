Indefinição de Cleitinho movimenta o xadrez eleitoral em Minas

A corrida pelo governo de Minas Gerais é marcada por uma indefinição no partido Republicanos. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) manifestou publicamente o desejo de ser o candidato ao cargo, mas a sigla ainda não oficializou seu nome. O impasse, que redesenha o tabuleiro eleitoral, obriga os demais pré-candidatos a reavaliarem suas estratégias.

Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos e deputado federal, descartou oficialmente uma nova reviravolta na definição da candidatura do partido ao governo de Minas Gerais, nesta terça-feira (4/8).

Segundo Pereira, a direção do Republicanos decidiu encerrar as discussões sobre a candidatura de Cleitinho devido a proximidade do prazo final das convenções partidárias e da instabilidade provocada pelas sucessivas mudanças de posição do senador.

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Como a indefinição afeta outros candidatos?

A simples possibilidade da candidatura de Cleitinho já impacta todo o espectro político mineiro. Sua eventual entrada na disputa fragmentaria o campo da direita, forçaria uma rearticulação de pré-candidatos alinhados ao bolsonarismo e poderia beneficiar indiretamente tanto a atual gestão quanto os nomes da oposição de esquerda.

A principal consequência seria a pulverização de votos no campo da direita e do centro-direita. O senador possui um forte apelo popular e seu nome na urna poderia dividir o eleitorado conservador. Entenda os principais impactos:

Fragmentação da direita: se a candidatura for confirmada, a presença de Cleitinho tira o protagonismo de outros nomes que tentam se consolidar como a principal alternativa no campo conservador. Isso obriga pré-candidatos a ajustarem o discurso para se diferenciar.

Estratégia da esquerda: para os candidatos de oposição à esquerda, a divisão no campo adversário é uma notícia positiva. A fragmentação pode abrir caminho para que uma candidatura de esquerda chegue mais forte a um eventual segundo turno.

Quais são os próximos passos na disputa em Minas?

Com o impasse instalado, a atenção se volta para a decisão do Republicanos, que precisa definir se oficializa Cleitinho ou busca novas composições. As próximas semanas serão decisivas para a formação de alianças, e os demais partidos monitoram o cenário para definir se lançam nomes próprios ou apoiam outros candidatos na disputa pelo Palácio Tiradentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria