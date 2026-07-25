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Eleições 2026

PSTU escolhe candidato ao governo de Minas; saiba quem é

Em convenção virtual Rafael Duda foi escolhido pela legenda para disputar o Executivo. Reunião também indicou nomes de quem vai concorrer ao Senado

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Estado de Minas
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Repórter
25/07/2026 13:04

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Rafael Duda foi confirmado pelo PSTU como candidato ao governo de Minas
Rafael Duda, defensor da estatização da mineração, foi confirmado pelo PSTU como candidato ao governo de Minas crédito: Luiz Santana/ALMG

O PSTU confirmou, em convenção virtual realizada nessa sexta-feira (24/7), a candidatura do presidente do sindicato Metabase Inconfidentes, que representa os trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos de Congonhas, Belo Vale, Ouro Preto e região, Rafael Duda, ao governo do estado. 

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Rafael Duda já foi candidato a prefeito de Congonhas nas eleições municipais de 2024 e também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022.  Na mesma reunião, o partido indicou a professora Diana de Cássia como candidata a vice-governadora. A professora Victoria Mello e  o metalúrgico Jordano Carvalho vão disputar o Senado.

Uma das principais propostas do candidato a governador é a estatização da mineração para garantir uma exploração sustentável.

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“Sem a reestatização da mineração, sob o controle dos trabalhadores, comunidades tradicionais e originários, não é possível uma mineração sustentável que tanto alardeiam os capitalistas ou mesmo os governos a cada qual no seu tom, que basta regular que está tudo certo. A mineração no país é o sintoma da nossa decadência colonial das últimas décadas. Sem romper com tudo  isso não é possível outro modelo de mineração”, defendeu o candidato em suas redes sociais. 

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