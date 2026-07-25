PSTU escolhe candidato ao governo de Minas; saiba quem é

O PSTU confirmou, em convenção virtual realizada nessa sexta-feira (24/7), a candidatura do presidente do sindicato Metabase Inconfidentes, que representa os trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos de Congonhas, Belo Vale, Ouro Preto e região, Rafael Duda, ao governo do estado.







Rafael Duda já foi candidato a prefeito de Congonhas nas eleições municipais de 2024 e também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Na mesma reunião, o partido indicou a professora Diana de Cássia como candidata a vice-governadora. A professora Victoria Mello e o metalúrgico Jordano Carvalho vão disputar o Senado.

Uma das principais propostas do candidato a governador é a estatização da mineração para garantir uma exploração sustentável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Sem a reestatização da mineração, sob o controle dos trabalhadores, comunidades tradicionais e originários, não é possível uma mineração sustentável que tanto alardeiam os capitalistas ou mesmo os governos a cada qual no seu tom, que basta regular que está tudo certo. A mineração no país é o sintoma da nossa decadência colonial das últimas décadas. Sem romper com tudo isso não é possível outro modelo de mineração”, defendeu o candidato em suas redes sociais.