Assine
overlay
Início Política
PARA DUAS AGENDAS

Lula deve voltar a Minas nesta sexta (24/7)

Presidente deve visitar o Instituto de Terras Raras, em Lagoa Santa, e cumprir agenda em Governador Valadares após PT lançar Patrus Ananias ao governo de Minas

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/07/2026 08:07

compartilhe

SIGA
×
Datafolha revela o maior desafio de Lula: a segurança pública
A viagem ocorre na mesma semana em que o PT oficializou o deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato ao Governo de Minas Gerais crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve retornar a Minas Gerais nesta sexta-feira (24/7) para cumprir duas agendas no estado. Conforme apurado pela reportagem, o petista deve visitar o Instituto de Terras Raras, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e também estará em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Até o momento, a programação na cidade do leste mineiro ainda não foi divulgada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A viagem ocorre na mesma semana em que o PT oficializou o deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato ao Governo de Minas Gerais. A definição foi anunciada nessa segunda-feira (20/7), após uma série de tentativas frustradas da legenda para construir o principal palanque do presidente no estado.

Antes da escolha de Patrus, o partido buscou viabilizar candidaturas de nomes como o senador Rodrigo Pacheco (PSB) e a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT). As negociações, no entanto, não avançaram.

Leia Mais

Patrus foi escolhido após a direção estadual do PT avaliar, por meio de pesquisas internas, que ele iniciaria a disputa com mais de 20% das intenções de voto caso tivesse o apoio de Lula. Antes da definição, o partido também cogitou possíveis candidaturas do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), do empresário Josué Gomes (PSB), do ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares (PSB) e do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB). Também foram considerados os nomes dos petistas Paulo Guedes e Sandra Goulart, que colocaram seus nomes à disposição da legenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Presidência da República para obter mais detalhes sobre a agenda do presidente e aguarda retorno.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 grande-bh lula minas-gerais pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay