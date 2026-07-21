Lula deve voltar a Minas nesta sexta (24/7)

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve retornar a Minas Gerais nesta sexta-feira (24/7) para cumprir duas agendas no estado. Conforme apurado pela reportagem, o petista deve visitar o Instituto de Terras Raras, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e também estará em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Até o momento, a programação na cidade do leste mineiro ainda não foi divulgada.

A viagem ocorre na mesma semana em que o PT oficializou o deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato ao Governo de Minas Gerais. A definição foi anunciada nessa segunda-feira (20/7), após uma série de tentativas frustradas da legenda para construir o principal palanque do presidente no estado.

Antes da escolha de Patrus, o partido buscou viabilizar candidaturas de nomes como o senador Rodrigo Pacheco (PSB) e a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT). As negociações, no entanto, não avançaram.

Patrus foi escolhido após a direção estadual do PT avaliar, por meio de pesquisas internas, que ele iniciaria a disputa com mais de 20% das intenções de voto caso tivesse o apoio de Lula. Antes da definição, o partido também cogitou possíveis candidaturas do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), do empresário Josué Gomes (PSB), do ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares (PSB) e do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB). Também foram considerados os nomes dos petistas Paulo Guedes e Sandra Goulart, que colocaram seus nomes à disposição da legenda.

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A reportagem entrou em contato com a assessoria da Presidência da República para obter mais detalhes sobre a agenda do presidente e aguarda retorno.

