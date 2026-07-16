Assine
overlay
Início Política
CORTE DE GASTOS

Prefeitura de Pirapora cancela festa por causa de crise financeira

Seriam gastos cerca de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões na "Festa do Sol". Dinheiro economizado será aplicado em serviços essenciais, diz prefeito

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
16/07/2026 16:53

compartilhe

SIGA
×
Festa do Sol atraiu milhares de pessoas em Pirapora em anos anteriores. Ediçao de 2026 foi cancelada pela prefeitura por causa de crise financeira
Festa do Sol atraiu milhares de pessoas em Pirapora em anos anteriores. Edição de 2026 foi cancelada pela prefeitura por causa de crise financeira crédito: Prefeitura Pirapora

A Prefeitura de Pirapora, situada às margens do Rio São Francisco, no norte de Minas, decidiu cancelar a Festa do Sol, prevista para o período de 4 a 7 de setembro, devido às dificuldades financeiras do Município. O evento anual reúne milhares de pessoas, com shows de artistas nacionais e acesso gratuito, custeados com recursos públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a prefeitura, a suspensão da Festa do Sol vai gerar uma economia entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões aos cofres municipais. O Executivo informou que os recursos economizados “permanecerão no orçamento do município e serão direcionados à manutenção dos serviços públicos essenciais e ações prioritárias para a população”.

Leia Mais

A gestão municipal de Pirapora — cidade com 55,6 mil habitantes — diz que a festividade teria uma programação de shows de cantores de “renome nacional e regional” durante quatro dias, “custeada 100% com dinheiro público”.

Não foram divulgados os nomes dos artistas que seriam contratados. Em 2024, se apresentaram na Festa do Sol os cantores Dilsinho, Durval Lelys (ex-Banda Asa de Águia) e Tuca Fernandes (ex-Jammil Banda). Em 2025, o evento teve como principal atração o cantor Alexandre Pires.

A prefeitura justificou que decidiu pela suspensão da festa “em razão da necessidade de preservar o equilíbrio das contas públicas diante da significativa queda na arrecadação”.

“A Administração municipal adotou a medida como parte de um conjunto de ações voltadas à contenção de despesas, priorizando a manutenção dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social, limpeza urbana e obras”, informou a Prefeitura de Pirapora.

“A decisão foi pautada pelos princípios da responsabilidade fiscal e da boa gestão dos recursos públicos, entendendo que, no atual cenário financeiro, é imprescindível direcionar os recursos disponíveis para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços essenciais prestados aos cidadãos”, completou.

O prefeito da cidade, Alex Cesar (União) disse cancelou a Festa do Sol por uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. “Como Alex Cesar adoro a festa e acho o movimento muito bom para todos. Porém, como prefeito e gestor municipal preciso ter responsabilidade com as contas municipais e com o dinheiro público”, salienta.

“É necessária a manutenção das áreas essenciais para a população. Temos ônibus de graça na cidade, merenda de qualidade, investimento na agricultura familiar, ruas e avenidas asfaltadas, hospital funcionando 24 horas, investimento em saneamento básico, entre outras coisas”, avalia o prefeito.

Cesar lembra que neste ano, a cidade sediou outros grandes eventos, como o carnaval, o Encontro Nacional de Motociclistas e atividades esportivas, “tudo com investimento público”. “Porém, como o investimento da Festa do Sol é significativo, é preciso ter responsabilidades”, pontua.

Ainda segundo o prefeito, “diante da queda da arrecadação”, a Prefeitura optou “por priorizar investimentos e despesas que impactam diretamente a qualidade de vida da população, adotando uma postura de responsabilidade fiscal e gestão eficiente dos recursos públicos”. 

Assembleia limita gastos de municípios com shows

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, sem votos contrários, projeto de lei que estabelece limites para a contratação de artistas e shows com recursos públicos no estado. A proposta, aprovada em segundo turno, na ultima quarta-feira (15/7), cria regras para disciplinar gastos em eventos culturais financiados, total ou parcialmente, por verbas estaduais ou municipais.

De autoria dos deputados Professor Cleiton (PV) e Antônio Carlos Arantes (PL), o projeto de lei fixa um teto de R$ 700 mil por contratação quando houver uso de recursos dos cofres estaduais, valor que pode ser ampliado em até 10% para eventos reconhecidos como de relevante interesse cultural e possibilidade de duplicação do limite em casos como carnaval e ano novo.

Para os municípios, a regra leva em conta a capacidade financeira local da prefeitura. O limite será de R$ 500 mil por show ou de até 1% da receita corrente líquida (RCL) para cidades com arrecadação superior a R$ 45 milhões. Municípios menores poderão destinar até 2% da RCL para os eventos.

Em todos os casos, prevalece o teto mais restritivo. Assim como na esfera estadual, também há previsão de aumento dos valores em eventos específicos e datas festivas. Os valores previstos na lei serão atualizados anualmente com base na inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

O projeto ainda diz que as despesas com transporte, alimentação e outros gastos específicos com a logística dos artistas contratados também não podem superar 10% do valor total do contrato.

Os limites estabelecidos abrangem não apenas o cachê artístico, mas todos os custos vinculados à contratação, como transporte, hospedagem, equipe técnica e produção. Algumas despesas operacionais podem ficar fora do teto, desde que contratadas separadamente e sem vínculo com o artista principal.

A norma se aplica a órgãos estaduais e municipais, além de entidades privadas ou organizações da sociedade civil que utilizem recursos públicos para promover eventos culturais. Também inclui financiamentos indiretos, como patrocínios e convênios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há ainda um critério de arrecadação. Cidades com RCL superior a R$ 300 milhões podem majorar o teto em até 20%; quando a RCL supera os R$ 500 milhões, o teto pode aumentar em até 40%; quando a receita supera R$ 1 bilhão, o teto pode aumentar em 60%; e, por fim, o teto pode aumentar em 80% no caso de cidades com RCL superior a R$ 2 bilhões.

Tópicos relacionados:

carnaval geral prefeitura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay