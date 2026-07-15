Aprovação de Lula supera desaprovação, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a registrar saldo positivo na aprovação do governo pela primeira vez desde dezembro de 2024, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/7).

O levantamento aponta que 48% dos brasileiros aprovam o governo Lula, enquanto 47% desaprovam, revertendo o cenário observado nas últimas rodadas.

Em junho, 47% dos brasileiros aprovaram o governo do presidente Lula, enquanto 48% desaprovavam. Em maio, a aprovação era de 49% e desaprovação 46%. Em abril, o índice de desaprovação havia chegado em 52%, ante 43% da aprovação.

A pesquisa também mostra melhora na avaliação do governo federal. O percentual de entrevistados que classificam a gestão como positiva passou de 34% para 36% entre junho e julho.

Ao mesmo tempo, a avaliação negativa recuou de 38% para 36%. Já os que consideram o governo regular manteve em 26%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Em maio, a avaliação positiva era 34% e a negativa de 39%. Ja em abril deste ano, o índice positivo era de 31% e a avaliação negativa 42%.

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A pesquisa

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07181/2026. Foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.