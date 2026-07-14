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LUTO NA GRANDE BH

Prefeito de Confins, 'Pezão', morre aos 71 anos

Prefeito estava afastado do cargo para tratamento de saúde havia cerca de 20 dias; causa da morte não foi divulgada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/07/2026 06:33 - atualizado em 14/07/2026 06:55

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Confins se despede de Pezão, prefeito que deixa legado na cidade
Confins se despede de Pezão, prefeito que deixa legado na cidade crédito: Redes Sociais/Reprodução

O prefeito de Confins, Geraldo Gonçalves dos Santos (PP), conhecido como "Pezão", morreu aos 71 anos nessa segunda-feira (13/7). A causa da morte não foi informada.

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Pezão estava afastado do cargo havia cerca de 20 dias para tratamento de saúde. Durante esse período, o vice-prefeito, Uales Lucas Ribeiro, assumiu o comando do Executivo municipal da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em nota, a Câmara Municipal de Confins lamentou a morte do prefeito e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à população do município.

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Segundo o Legislativo, Pezão deixa um legado de trabalho, dedicação e compromisso com o desenvolvimento da cidade, além de uma trajetória marcada pelo cuidado com a população.

"Sua história permanecerá viva na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer sua simplicidade, sua liderança e seu incansável empenho em servir à comunidade", diz um trecho da nota.

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A Câmara também desejou conforto aos familiares, amigos e moradores de Confins neste momento de luto.

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