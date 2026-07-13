‘Vergonha’: Lula critica jogadores da Seleção Brasileira
Presidente ainda 'manda recado' a Ancelotti e diz que não gostou que apenas um atleta retornou ao Brasil no avião da CBF após eliminação no Mundial
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “cornetou” os jogadores da Seleção Brasileira por não terem voltado ao país após a participação na Copa do Mundo e disse ter até conversado com o treinador do time, o italiano Carlo Ancelotti.
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O zagueiro Danilo, do Flamengo, foi o único atleta que voltou no avião da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a eliminação precoce para a Noruega nas oitavas de final. A viagem contou, principalmente, com integrantes da comissão técnica e demais funcionários da confederação.
Recado para Ancelotti
"Mandei um recado para o Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Aquela que foi com um monte de gente e voltou um sozinho. Quase não tinha ninguém para voltar no avião da Seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, o resto ficou tudo pra lá”, criticou Lula, em tom bem-humorado.
Alguns dos jogadores voltaram para os países onde atuam, outros viajaram, e uma parcela ficou nos Estados Unidos para aproveitar as férias. É o caso do atacante Neymar, que já foi visto no parque de diversões Disney World, em Orlando, e em um torneio de pôquer.
Lula ainda ironizou: “Se tivesse ganho (a Copa) estava todo mundo dançando aqui", causando risada dos apoiadores.
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Robô vai ganhar o hexa
A fala foi durante agenda do presidente em São Paulo, onde visitou laboratórios do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele comentou sobre um robô desenvolvido por um estudante e comparou a invenção com craques do Mundial.
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"O menino fez um robô agressivo, parecia o Mbappé, parecia o Haaland. O robô joga a bola lá para cima. Eu falei para o Ancelotti, se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", brincou Lula.