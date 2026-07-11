Caiado ironiza Flávio: "Leu carta do pai para dizer que está pronto"
Presidenciável tem dito que "Flávio Bolsonaro no segundo turno é tudo o que Lula quer"
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O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) comentou nas redes sociais a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro lida hoje (11/7) por Flávio Bolsonaro. "Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que está pronto pra ser presidente. É isso…", afirmou Caiado em suas redes sociais.
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O ex-governador de Goiás também criticou a atuação de Flávio nas negociações do tarifaço, afirmando que foi "uma atitude infeliz" ao pedir para que o governo dos Estados Unidos adiassem a nova tarifação para depois das eleições. Na visão do pré-candidato, foi uma forma de conseguir capital político, e que essa não deveria ser a postura do senador. o dia no seu celular