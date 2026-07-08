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ELEIÇÕES 2026

Empresário pode ser vice de Zema na disputa pela Presidência

Pré-candidato do Novo afirma que empresário aceitou convite, mas diz que definição dependerá das negociações do partido

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
08/07/2026 09:59

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Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas, se diz tranquilo quanto à sua possível inclusão no inquérito das fake news
Zema disse que mantém uma relação de proximidade com Rufino desde o período em que comandava o governo mineiro crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/DAPRES

O pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, confirmou nessa terça-feira (7/7) que o empresário Geraldo Rufino (Podemos) está entre os nomes cotados para compor sua chapa como candidato a vice-presidente nas eleições de 2026. Segundo o ex-governador de Minas Gerais, já houve conversas entre os dois e o empresário demonstrou disposição para integrar a candidatura, embora a decisão final dependa da direção nacional da legenda.

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A declaração foi dada em Brasília. Zema disse que mantém uma relação de proximidade com Rufino desde o período em que comandava o governo mineiro. "É um dos que está sendo considerado. Eu já encontrei com ele muitas vezes enquanto eu era governador, indo a São Paulo eventualmente. Nós temos muita afinidade, até porque ele é mineiro, de uma cidade vizinha à minha", pontuou.

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Conversas em andamento

Questionado se Geraldo Rufino aceitaria integrar a chapa, Zema respondeu afirmativamente e indicou que as tratativas avançaram. "Sim, (ele disse que aceitava). Parece que está tudo bem encaminhado. Mas depende do partido também", afirmou.

O pré-candidato acrescentou que o Novo mantém negociações com outras legendas que ainda não definiram candidato à Presidência nem anunciaram apoio a outro nome para a disputa de 2026. Ele, no entanto, não informou quais partidos participam das conversas.

"Eu e o presidente do partido estamos conversando com diversos outros partidos. Muitos ainda não têm nenhum candidato a presidente, não estão apoiando ninguém, então as conversas estão em andamento. Vai ser alguém com ficha limpa, alguém que não tenha o rabo preso para nós podermos continuar questionando os intocáveis aqui de Brasília", declarou.

Empresário e palestrante, Geraldo Rufino
Empresário e palestrante, Geraldo Rufino é fundador da JR Diesel, empresa especializada em reciclagem de caminhões Reprodução/Congresso Brasileiro de Previdência Privada

Quem é Geraldo Rufino?

Empresário e palestrante, Geraldo Rufino é fundador da JR Diesel, empresa especializada em reciclagem de caminhões. Com cerca de 3,6 milhões de seguidores no Instagram, ele se apresenta nas redes sociais como o "catador de sonhos" e tornou pública sua trajetória empresarial, marcada pela passagem de catador de latinhas ao comando da empresa, que define como a maior rede de desmanche legal da América Latina.

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Natural de Minas Gerais, Rufino também compartilha a origem mineira destacada por Zema como um dos fatores de afinidade entre ambos.

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