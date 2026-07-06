Eduardo Bolsonaro sai em defesa de Neymar: ‘Era o que Brasil precisava’

A provocação de Neymar ao goleiro norueguês Ørjan Nyland, logo após bater um pênalti nos acréscimos da derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foi elogiada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, o “filho 02” de Jair Bolsonaro saiu em defesa do atacante e afirmou que o comportamento do camisa 10 representou a postura que, segundo ele, faltou à Seleção Brasileira durante o torneio.

Na publicação, Eduardo Bolsonaro classificou a atitude de Neymar como uma demonstração de “confiança”, diante da tentativa do goleiro adversário de desestabilizá-lo antes da cobrança da penalidade, já que o Brasil havia perdido um pênalti logo no início da partida.

"O goleiro tentou desestabilizar o Neymar, menosprezar, e Neymar respondeu à altura. Tirou onda. Era disso que o Brasil precisava, mais agressividade, mais homem, menos politicamente correto para respeitar a Noruega, que nunca havia passado de uma oitavas de final até ontem", escreveu.

O parlamentar também afirmou que o episódio permitiu que o Brasil "saísse de cabeça erguida" da partida e fez uma comparação com gerações anteriores da Seleção. Segundo ele, torcedores sentem falta não apenas do talento de jogadores como Kaká, Adriano, Romário e Bebeto, mas também do "terror psicológico" que, em sua avaliação, esses atletas exerciam sobre os adversários ao demonstrarem confiança dentro e fora de campo, e “não respeito ao adversário”.

A manifestação ocorre em meio à forte repercussão da atitude de Neymar após a eliminação brasileira. O atacante entrou na segunda etapa da partida, marcou de pênalti já nos acréscimos e, na comemoração, dirigiu gestos provocativos ao goleiro norueguês, depois da defesa do adversário na primeira cobrança brasileira. A atitude rapidamente viralizou nas redes sociais e passou a dividir opiniões entre torcedores e comentaristas.

A derrota para a Noruega marcou a eliminação mais precoce do Brasil em uma Copa do Mundo desde 1990. A seleção comandada por Carlo Ancelotti foi superada por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. Neymar descontou nos acréscimos, mas o gol não foi suficiente para evitar a classificação inédita dos noruegueses às quartas de final do torneio.

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Após o apito final, Neymar deixou o gramado emocionado em sua última partida com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante afirmou que tentou fazer o possível pela equipe e comunicou sua aposentadoria do time nacional.