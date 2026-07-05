Neymar anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira: 'Agora acabou'

O astro Neymar encerrou sua trajetória na Seleção Brasileira neste domingo (5), após a eliminação diante da Noruega, com uma derrota por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O craque do Santos, com passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain, descontou com uma cobrança de pênalti contra os 'Vikings', enquanto Erling Haaland marcou os dois gols da equipe nórdica no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York.

O enorme estádio, com capacidade para mais de 80 mil espectadores, foi, ironicamente, o mesmo local onde o maior artilheiro da história da Seleção (com 80 gols) havia feito sua estreia vestindo a 'Amarelinha', no dia 10 de agosto de 2010.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o camisa 10, de 34 anos, durante uma breve conversa com um repórter da transmissão digital do Globo Esporte.

Prejudicado por problemas físicos nos últimos anos, o jogador do Santos havia sido uma das surpresas na convocação de Carlo Ancelotti para o torneio na América do Norte.

No entanto, o atacante, que chegou com uma lesão na panturrilha direita, entrou em campo no segundo tempo de apenas duas das cinco partidas disputadas pela Seleção.

Após a eliminação nas oitavas de final, o pior desempenho do Brasil desde o torneio de 1990 na Itália, onde também foi eliminado nessa fase, Neymar caiu no gramado, chorando, e foi consolado por alguns companheiros.

Considerado o maior talento da Seleção Brasileira nos últimos tempos, Neymar disputou quatro Copas do Mundo: Brasil 2014, Rússia 2018, Catar 2022 e a de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Sua melhor campanha foi em casa, embora tenha ficado de fora da semifinal, quando a equipe perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, devido a uma grave lesão nas costas.

Mesmo antes do início da Copa do Mundo na América do Norte, ele já havia declarado que aquela seria sua última participação no maior evento do futebol mundial.

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