Auditor da Receita famoso em aeroportos será candidato a deputado pelo Rio

O auditor fiscal Paulo Angelito, conhecido pelas aparições no programa "Aeroporto: área restrita", lançou pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele escolheu se juntar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), o mesmo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram, onde ele reuniu mais de 200 mil seguidores.

A publicação, gravada em formato simples, teve forte repercussão nas primeiras 24 horas. O vídeo passou de 350 mil visualizações e recebeu mais de 3.500 comentários, muitos deles com mensagens de apoio e ofertas de colaboração.

Na publicação, Angelito associa sua experiência no serviço público ao desejo de ampliar sua atuação no debate nacional.

Com trajetória ligada ao combate ao tráfico, ao crime organizado e a ilícitos tributários, o auditor afirma que a visibilidade obtida com o programa o levou a assumir uma responsabilidade maior. "Posso fazer muito mais do que combater o tráfico nos aeroportos. Decidi ampliar o alcance do meu trabalho, da forma correta e digna que aprendi em mais de três décadas de serviço público", disse.

Além de reforçar o compromisso como servidor público contra o crime organizado, ele trouxe ao discurso outro tema urgente e polêmico, as apostas e jogos. "Há algum tempo, eu estou aqui nas redes combatendo um outro mal, que são as bets. Vi por dentro o que isso causa nas famílias", afirmou.

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A pré-candidatura pelo PSB também aposta na imagem de servidor público com atuação técnica. Nas redes, Angelito costuma abordar temas ligados à fiscalização, segurança, comportamento e rotina de trabalho, além de mostrar hábitos pessoais, como ioga e uma vida mais simples.