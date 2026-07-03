'Café com teu pai': influencer acusado de misoginia vai concorrer a deputado pelo PL

Conhecido pelo perfil "Café com teu pai", o influenciador Breno Faria se filiou ao PL do Rio de Janeiro e se lançou como pré-candidato a deputado federal. Ele produz conteúdo sobre papéis de gênero e relacionamentos e é alvo de acusações de misoginia, inclusive em uma representação encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF).

Além das redes sociais – só no Instagram, soma mais de 1 milhão de seguidores –, Breno Faria é policial rodoviário federal (PRF). Em abril, a deputada estadual paulista Ediane Maria (Psol) representou contra ele no MPF, o acusando de promover “a disseminação de discursos misóginos e discriminatórios” no ambiente virtual.

No perfil, o policial já chegou a defender a tese de que “o homem que come todo mundo é considerado fod*, e a mulher que dá para todo mundo é considerada uma vagabunda”.

Pré-candidato a deputado federal

Breno Faria se considera “perseguido pela esquerda por falar a verdade”: "Falar a verdade no nosso país tem um preço caro. Eu já paguei e ainda estou pagando esse preço." Ele relatou ter sido parado por uma mulher na rua, que disse ter tido a vida salva por ele.

"Como eu consigo enfrentar sozinho a esquerda inteira querendo destruir minha vida inteira de todas as formas possíveis?", disse o influenciador, em vídeo em que anuncia a pré-candidatura. Ele concluiu, então, que precisa entrar na política para responder à altura.

"Eu nunca tive qualquer pretensão política na minha vida. Na verdade, esse é um tema que eu sempre fugi e só estudei o suficiente ali para não ser considerado um idiota. Só isso", destacou.

O “Café com teu pai” ainda disse que a pré-candidatura veio após o “pedido de milhares de seguidores” e explicou que se filiou ao PL por ser “o único partido que tem força para bater de frente com a esquerda”.

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"O PL me deu liberdade total para ser quem eu sou sem me pedir que mude qualquer vírgula do meu discurso ou precisasse fazer qualquer tipo de acordo", completou Breno Faria.

