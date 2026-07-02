Assine
overlay
Início Política
HABEAS CORPUS NEGADO

STJ mantém prisão da influenciadora Deolane Bezerra

Deolane foi presa em 21 de maio na Operação Vérnix e é acusada de praticar atos de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC)

Publicidade
Carregando...
AR
André Richter Repórter da Agência Brasil
AR
André Richter Repórter da Agência Brasil
Repórter
02/07/2026 18:52

compartilhe

SIGA
×
Deolane pode ter que retirar o mega hair na prisão por causa de uma regra que vale para todas as detentas em SP
Deolane foi presa em 21 de maio na Operação Vérnix e é acusada de praticar atos de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) crédito: Tupi

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu negar o habeas corpus protocolado pela defesa da influenciadora digital Deolane Bezerra. A decisão foi proferida nessa quarta-feira (1°) pelo ministro Ribeiro Dantas. O despacho está em segredo de Justiça e não foi divulgado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Deolane foi presa no dia 21 de maio em uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil. Ela foi alvo da Operação Vérnix e é acusada de praticar atos de lavagem de dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com a investigação, Deolane fez movimentações financeiras expressivas e tinha conexão com a cúpula da organização criminosa.

Leia Mais

No final do mês passado, a influenciadora e detento Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, um dos líderes do PCC, viraram réus pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Marcola está preso na Penitenciária Federal de Brasília. 

Perfil 

Deolane Bezerra tem 38 anos e é conhecida por ostentar sua riqueza nas redes sociais. Ela tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela ficou conhecida após a morte trágica de seu então marido, o funkeiro MC Kevin, em maio de 2021, que caiu da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.
 

Tópicos relacionados:

deolane-bezerra lavagem-de-dinheiro marcola pcc stj

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay