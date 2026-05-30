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INVESTIGAÇÃO

Carro de luxo de MC Ryan é apreendido em caso ligado a Deolane

Veículo de luxo e R$ 430 mil ligam a influenciadora ao funkeiro em esquema de lavagem

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
30/05/2026 08:53 - atualizado em 30/05/2026 08:54

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Carro de luxo de MC Ryan é apreendido em caso ligado a Deolane
Lamborghini Huracán Evo, apreendida durante uma operação recente, pertencia originalmente a uma empresa do cantor MC Ryan SP crédito: Tupi

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil revelou que uma Lamborghini Huracán Evo, apreendida durante uma operação recente, pertencia originalmente a uma empresa do cantor MC Ryan SP. O veículo foi transferido para a empresa de Deolane Bezerra pouco antes da ação policial que resultou na prisão da influenciadora, indiciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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Relacionamento financeiro e transferência de veículos

Para os investigadores, a mudança de propriedade do carro de luxo "não pode ser interpretada como dado isolado", especialmente dentro de um esquema que envolve a movimentação sucessiva de bens de alto valor para ocultar patrimônio. Além do automóvel, a perícia identificou transações bancárias diretas entre os envolvidos que reforçam as suspeitas de irregularidades.

Entre maio e junho do ano passado, a conta de Deolane registrou uma movimentação total de R$ 5,3 milhões. Nesse montante, consta um repasse de R$ 430 mil efetuado pela produtora de Ryan. A análise técnica aponta que o pagamento "não aparenta ter justificativa comercial", sugerindo um vínculo financeiro estreito entre as partes investigadas.

Foto: Reprodução/Instagram

O relatório policial liga o estilo de vida de influenciadores a suspeitas de atividades ilícitas associadas ao PCC. A investigação aponta que empresas de entretenimento e do showbusiness digital poderiam ser usadas para lavar dinheiro de jogos de azar, rifas ilegais e tráfico de drogas. MC Ryan já havia sido alvo de outra operação pelo mesmo tipo de crime.

Entre os indiciados estão nomes ligados à cúpula da facção, como Marcola, familiares dele e o contador do grupo. Outro alvo central é Everton de Souza, apontado como operador do esquema. Na casa dele, a polícia encontrou documentos de Deolane, dinheiro vivo e máquinas de contar cédulas.

Bens de alto valor e dinheiro em espécie recolhidos

A polícia afirma que a relação entre a advogada e Everton "transcende qualquer relação meramente profissional", indicando uma parceria para práticas delitivas. Durante as diligências na residência de Deolane, o volume de bens confiscados chamou a atenção das autoridades pela alta densidade patrimonial.

Itens apreendidos em operação

Detalhes dos bens confiscados pelas autoridades.

Veículos de alto padrão

Modelos como Mercedes-Benz AMG G63, Cadillac Escalade e Land Rover Range Rover P530 foram retidos.

Artigos de luxo e joias

Total de 19 relógios de grife e 40 peças de joias diversas foram confiscados no imóvel.

Valores em espécie

A apreensão contabilizou R$ 51.426 em notas de real e mais 1.500 euros em moeda estrangeira.

Equipamentos eletrônicos

Diversos celulares, notebooks, iPads e unidades centrais de processamento foram confiscados.

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Além dos objetos físicos, os policiais garantiram acesso a contratos e materiais de "estruturação corporativa".

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