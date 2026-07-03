Assine
overlay
Início Política
APÓS FISCALIZAÇÃO DA ALMG

Governo de Minas nega desaparecimento de acervo do Palácio das Mangabeiras

Após denúncia da oposição, Executivo afirma que bens foram inventariados, permanecem sob controle patrimonial e estão à disposição dos órgãos de fiscalização

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
03/07/2026 07:54

compartilhe

SIGA
×
Fiscalização da ALMG
Após a denúncia, Governo de Minas diz que acervo segue sob controle crédito: Luiz Santana/ALMG

O Governo de Minas negou que haja desaparecimento dos bens que integravam o acervo do Palácio das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Em nota encaminhada à reportagem do Estado de Minas, o Executivo afirmou que todo o patrimônio existente no imóvel foi inventariado quando o palácio deixou de funcionar como residência oficial dos governadores e teve sua destinação alterada, garantindo que os itens permanecem registrados e submetidos aos mecanismos de controle patrimonial do Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A manifestação ocorreu após a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizar uma fiscalização técnica no local, a pedido do deputado estadual Leleco Pimentel (PT). O parlamentar afirmou ter identificado a ausência de mobiliário, utensílios, tapetes, equipamentos e obras de arte que integravam o patrimônio histórico do palácio e anunciou o encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e de uma notícia-crime ao Ministério Público.

Na resposta, o governo informou que os bens foram destinados a órgãos e entidades responsáveis por sua guarda, conservação e controle patrimonial, seguindo os procedimentos administrativos previstos para a gestão de patrimônio público (leia a nota completa abaixo).

Segundo o Executivo, parte dos objetos está em uso cotidiano por órgãos estaduais, enquanto outra parcela permanece armazenada em locais apropriados, com acesso restrito a servidores autorizados.

Leia Mais

"O Governo de Minas informa que os bens existentes no Palácio das Mangabeiras foram devidamente inventariados por ocasião da mudança de função do imóvel e destinados aos órgãos e entidades responsáveis por sua guarda, uso, conservação e controle patrimonial", afirmou a administração estadual.

Ainda de acordo com a nota, as movimentações de bens entre órgãos estaduais correspondem a transferências internas de patrimônio público, sem alteração da titularidade dos objetos, que continuam pertencendo ao Estado e sujeitos aos mecanismos de controle previstos na legislação.

O governo também declarou permanecer à disposição dos órgãos de fiscalização para prestar os esclarecimentos necessários. "O Governo de Minas reafirma que os bens públicos sob sua responsabilidade permanecem identificados, registrados e submetidos aos mecanismos de controle patrimonial da administração pública estadual. Também continua à disposição dos órgãos de fiscalização e controle para prestar novos esclarecimentos que se fizerem necessários", concluiu a nota.

Nessa quinta-feira (2), após a fiscalização, a Comissão de Cultura esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), responsável pela administração do Palácio das Mangabeiras.

Segundo a assessoria de Leleco Pimentel, a companhia se comprometeu a apresentar, até o próximo dia 16, um relatório detalhando a localização dos bens que integravam o acervo, além das condições em que estão armazenados. A comissão também pretende solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas do Estado.

Leia a nota na íntegra do Governo de Minas:

“O Governo de Minas informa que os bens existentes no Palácio das Mangabeiras foram devidamente inventariados por ocasião da mudança de função do imóvel e destinados aos órgãos e entidades responsáveis por sua guarda, uso, conservação e controle patrimonial.

A destinação desses bens observou os procedimentos administrativos aplicáveis à gestão patrimonial da Administração Pública estadual, com os respectivos registros nos sistemas de controle do Estado. Parte dos itens integra atualmente o uso cotidiano de órgãos e entidades estaduais, enquanto outros permanecem sob guarda em locais apropriados e com acesso restrito a servidores autorizados.

As movimentações patrimoniais eventualmente realizadas entre órgãos e entidades da Administração Pública estadual constituem transferências internas de patrimônio público, sem alteração da titularidade dos bens, que permanecem pertencentes ao Estado e sujeitos aos mecanismos de controle patrimonial previstos na legislação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Governo de Minas reafirma que os bens públicos sob sua responsabilidade permanecem identificados, registrados e submetidos aos mecanismos de controle patrimonial da administração pública estadual. Também continua à disposição dos órgãos de fiscalização e controle para prestar novos esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Tópicos relacionados:

bh mangabeiras mateus-simoes minas-gerais zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay