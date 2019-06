Decreto de Zema abre brecha para vender Palácio das Mangabeiras

Até hoje, o Palácio das Mangabeiras era legalmente a residência oficial dos governadores (foto: Maria Tereza Correia / EM / D.A.Press)

Outro lado

deixa de ser, pela lei, a partir desta quarta-feira (5), ado chefe do Executivo de Minas Gerais. Isso porque um decreto assinado pelo governador) e publicado no Minas Gerais de hojeo uso parae também faz com que a área do imóvel que abrigou os últimos governadores deixe de ser deA intenção do governo é que o local sedie a edição deste ano da, um evento da área de arquitetura e decoração previsto para ocorrer entre os dias 31 de agosto e seis de outubro.Segundo o decreto assinado pelo governador Romeu Zema (Novo), opassa a ser incluído entre osdo estado. Com isso, pela lei ele se torna passível de ser alienado, ou seja, pode ser vendido, emprestado ou doado.“Há três tipos de bens públicos: os dedo povo, como ruas e praças, os de uso especial com umda administração como a Cidade Administrativa, e os, que não tem uso específico. Os dois primeiros não podem ser vendidos mas os bens dominicais sim”, explicou oPara a venda, no entanto, é necessária uma autorização legislativa.A destinação dos imóveis enquadrados como bens dominicais é definida no Código Civil, que no artigo 101 prevê que eles podem ser alienados.Desde janeiro, o governadoroptou por morar em uma casa na Região da Pampulha pela qual paga um aluguel com recursos próprios. Na campanha, o governador anunciou que transformaria o Palácio das Mangabeiras em um. Mais de cinco meses depois, no entanto, nada ainda foi feito com o imóvel.A organização daconfirmou que o evento pode ser realizado no Palácio das Mangabeiras mas informou que as últimas tratativas ainda estão ocorrendo.

Em nota, a assessoria do governador de Minas informou que Zema não tem a intenção de vender o Palácio das Mangabeiras.



“Com a desafetação, a natureza do bem imóvel foi alterada, deixando de ser um bem de uso exclusivo da Administração Pública e podendo agora ter outros usos, desde que autorizado por esta. Estão em andamento tratativas para possível realização da 25ª edição do evento Casacor Minas Gerais no espaço. Não há intenção de vender o imóvel”, diz a nota.



A assessoria também foi questionada sobre os gastos com a manutenção do Palácio, desde que ele foi desativado em janeiro pela atual administração, e sobre eventuais custos ou economia com a nova destinação, mas ainda não forneceu os números.