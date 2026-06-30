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COPA DO MUNDO

Lula comemora vitórias do Brasil e Paraguai: ‘No futebol e na integração’

Presidentes do Brasil e do Paraguai se encontram em Cúpula do Mercosul e parabenizam um ao outro pelas vitórias nos jogos da Copa do Mundo

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
30/06/2026 12:21

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Santiago Peña, presidente do Paraguai, e Lula em encontro na Cúpula do Mercosul
Santiago Peña, presidente do Paraguai, e Lula em encontro na Cúpula do Mercosul crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou as vitórias das seleções do Brasil e do Paraguai nos jogos de 16 avos da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (29/6). 

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Em publicação nas redes sociais, Lula compartilhou um vídeo em que se encontra com o presidente do Paraguai, Santiago Peña (Partido Colorado), na Cúpula do Mercosul, que acontece em Assunção, capital paraguaia. “Cheguei à Cúpula do Mercosul celebrando duas grandes vitórias: a do Brasil e a do Paraguai. No futebol e na integração, seguimos mostrando a força de uma América Latina unida.”, escreveu o petista no X, antigo Twitter.

No vídeo, os presidentes posam para uma foto e Lula diz: “Parabéns ao Paraguai!”. Santiago abraça o petista e responde: “Parabéns ao Brasil também! Felicidades!”.

O time brasileiro jogou contra a seleção japonesa e garantiu avanço para as oitavas de final com o placar de 2 a 1. Já a equipe paraguaia venceu a Alemanha nos pênaltis após prorrogação, garantindo o placar de quatro gols contra três e também o avanço para as oitavas.

O presidente do Paraguai decretou feriado nacional nesta terça-feira. A decisão foi publicada na redes sociais do chefe do executivo logo após o fim da partida: “¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! ”, em tradução literal: “O Paraguai nunca se rende! Feriado caralho!”.

Momentos depois ele escreveu que o Paraguai é gigante e que todo país celebra a conquista da seleção. “Hoje, todo país celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende“.

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Já o petista, após a vitória brasileira, escreveu nas redes sociais que sentiu “muita emoção“ no jogo. Ele parabenizou a Seleção pela garra e pela vitória e disse que o Brasil inteiro está na torcida. “Rumo às oitavas!“, escreveu.

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