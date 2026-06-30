Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre Alemanha
Santiago Peña anunciou medida nas redes sociais após classificação paraguaia nos pênaltis para as oitavas da Copa do Mundo
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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional nesta terça-feira (30/6) após a vitória da seleção paraguaia sobre a Alemanha nos pênaltis e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.
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A decisão foi divulgada pelo chefe do Executivo nas redes sociais logo após o fim da partida da segunda fase do torneio. Em publicação no X (antigo Twitter), Peña escreveu: “¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! ”, em tradução literal: “O Paraguai nunca se rende! Feriado caralho!”.
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Mais tarde, ao compartilhar a formalização da medida, o presidente voltou a associar a decisão ao resultado esportivo e ao significado da classificação para o país.
“Hoje, todo um país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende”, publicou.
¡Gigante Paraguay! ????????— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
A seleção paraguaia eliminou a Alemanha ao vencer a disputa por pênaltis por 4 a 3. O resultado garantiu ao país a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.
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Antes da partida, Peña já havia indicado que decretaria feriado em caso de classificação da seleção, promessa confirmada após o avanço paraguaio no torneio.