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COPA DO MUNDO

Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre Alemanha

Santiago Peña anunciou medida nas redes sociais após classificação paraguaia nos pênaltis para as oitavas da Copa do Mundo

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/06/2026 08:40

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Presidente paraguaio Santiago Peña
Presidente paraguaio Santiago Peña crédito: Getty

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional nesta terça-feira (30/6) após a vitória da seleção paraguaia sobre a Alemanha nos pênaltis e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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A decisão foi divulgada pelo chefe do Executivo nas redes sociais logo após o fim da partida da segunda fase do torneio. Em publicação no X (antigo Twitter), Peña escreveu: “¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! ”, em tradução literal: “O Paraguai nunca se rende! Feriado caralho!”.

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Mais tarde, ao compartilhar a formalização da medida, o presidente voltou a associar a decisão ao resultado esportivo e ao significado da classificação para o país.

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“Hoje, todo um país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende”, publicou.

A seleção paraguaia eliminou a Alemanha ao vencer a disputa por pênaltis por 4 a 3. O resultado garantiu ao país a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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Antes da partida, Peña já havia indicado que decretaria feriado em caso de classificação da seleção, promessa confirmada após o avanço paraguaio no torneio.

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