Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre Alemanha

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional nesta terça-feira (30/6) após a vitória da seleção paraguaia sobre a Alemanha nos pênaltis e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A decisão foi divulgada pelo chefe do Executivo nas redes sociais logo após o fim da partida da segunda fase do torneio. Em publicação no X (antigo Twitter), Peña escreveu: “¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! ”, em tradução literal: “O Paraguai nunca se rende! Feriado caralho!”.

Mais tarde, ao compartilhar a formalização da medida, o presidente voltou a associar a decisão ao resultado esportivo e ao significado da classificação para o país.

Orlando Gill, goleiro de 1,98 m, foi herói paraguaio contra a Alemanha na Copa No Ataque Internacional

“Hoje, todo um país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende”, publicou.

¡Gigante Paraguay! ????????



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

A seleção paraguaia eliminou a Alemanha ao vencer a disputa por pênaltis por 4 a 3. O resultado garantiu ao país a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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Antes da partida, Peña já havia indicado que decretaria feriado em caso de classificação da seleção, promessa confirmada após o avanço paraguaio no torneio.

