Entre sangue, lágrimas e pênaltis, Marrocos vence Países Baixos e vai às oitavas da Copa

Em uma noite dramática marcada por sangue, suor e lágrimas, o Marrocos consolidou seu status de seleção de elite ao avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, derrotando a Holanda por 3 a 2 nos pênaltis, no estádio de Monterrey.

Os rostos ensanguentados de Jean Paul van Hecke e Ismael Saibari, um gol emocionante comemorado por Cody Gakpo, que chorava a perda de seu filho ainda não nascido, e uma defesa de pênalti com uma mão só do goleiro Yassine Bounou ficarão marcados como imagens icônicas na história dos Mundiais.

Como previsto na véspera, a partida foi decidida numa disputa de penalidades máximas, algo que se tornou uma maldição para os holandeses: suas três últimas eliminações em Copas do Mundo ocorreram dessa forma.

Em contrapartida, o goleiro marroquino Bono provou mais uma vez ser um especialista, assim como havia feito no Catar em 2022, quando defendeu dois pênaltis contra a Espanha nas oitavas de final.

Por uma ironia do destino, a 'Oranje' e os 'Leões do Atlas' cruzaram seus caminhos logo no início desta Copa do Mundo.

O público de Monterrey reagiu com entusiasmo à oportunidade de presenciar a última partida realizada na cidade, um confronto entre duas equipes empolgantes.

No entanto, em vários momentos, a torcida local vaiou os jogadores holandeses.

Os mexicanos não esqueceram a frase "No era penal" ("Não foi pênalti"), que viralizou em 2014 quando a 'Laranja Mecânica' eliminou 'El Tri' nas oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil, graças a uma falta cavada por Arjen Robben.

- Drama lá e cá -

A partida começou quente, impulsionada pelo calor de 31°C e pela postura combativa dos jogadores. Em um duelo particular, Van Hecke e Saibari chegaram a trocar empurrões.

Em outro ponto do campo, Brian Brobbey rasgou a camisa de seu marcador implacável, Chadi Riad.

Atuando com mais determinação no primeiro tempo, o Marrocos levou perigo duas vezes, primeiro com uma cabeçada de Neil El Aynaoui e depois com um chute de Achraf Hakimi, sendo ambas as chances tornadas ainda mais dramáticas pelas defesas desesperadas do goleiro Bart Verbruggen.

Houve sangue em campo quando Van Hecke sofreu um ferimento na cabeça após receber uma joelhada ao subir ao ataque num lance de bola parada.

A postura ofensiva do Marrocos arrancou mais dois gritos da torcida antes do intervalo: um chute potente de Azzedine Ounahi e uma bola que passou pela linha do gol de forma angustiante, passando a centímetros do alcance de Saibari.

- Gakpo marca e se emociona -

Os 'Leões do Atlas' voltaram ao jogo, impulsionados pelo som dos tambores e pelos repetidos e intimidantes gritos de "Vamos!" de seus torcedores.

Quase marcaram quando Hakimi acertou o travessão com um chute potente.

A tensão era visível nos rostos dos jogadores holandeses, incluindo o do técnico Ronald Koeman.

A maré virou num instante. A Holanda lançou um contra-ataque inesperado após um corte de Verbruggen. A bola chegou à área e Cody Gakpo finalizou para fazer 1 a 0.

Em vez de simplesmente comemorar o gol, os jogadores holandeses, incluindo os reservas, correram para o campo para consolar Gakpo, que, com lágrimas nos olhos, lamentava a perda, há poucos dias, do bebê que esperava.

A Holanda não conseguiu liquidar a partida. O Marrocos não se abateu e encontrou o gol de empate com uma cabeçada fulminante de Issa Diop.

A prorrogação era inevitável e, durante ela, Verbruggen fez uma das maiores defesas do torneio. Recém-chegado ao campo e com a bola perfeitamente sob seu controle, Soufiane Rahimi desferiu um chute decisivo, mas o goleiro conseguiu desviar a bola duas vezes, primeiro com a mão e depois com a perna.

- Bono brilha nos pênaltis -

A partida foi para a disputa de pênaltis, exatamente como previsto no dia anterior, quando a imprensa holandesa havia lembrado o técnico Ronald Koeman da importância de treinar cobranças.

Koeman e seu capitão, Virgil van Dijk, haviam descartado a necessidade de ensaiar penalidades, apesar de a seleção holandesa ter sido eliminada dessa forma nas Copas do Mundo de 2014 e 2022.

À medida que o jogo se aproximava da decisão por pênaltis, houve derramamento de sangue marroquino, desta vez, devido a um corte perto da pálpebra direita de Saibari.

E, por não terem treinado as cobranças, três jogadores holandeses sucumbiram à pressão e desperdiçaram suas penalidades: Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville.

A defesa de Bounou abriu caminho para que Saibari garantisse a classificação dos 'Leões do Atlas' para as oitavas de final.

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