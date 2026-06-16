Sua jornada de trabalho é legal? Entenda as regras atuais da CLT

A sensação de estar em um "plantão infinito", com jornadas de trabalho que parecem não ter fim, tem se tornado uma queixa comum entre muitos brasileiros. Para organizar essa rotina e proteger o trabalhador, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece regras claras sobre os limites de horas, intervalos e o pagamento de tempo extra. Conhecer essas normas é o primeiro passo para garantir seus direitos.

Atualmente, a legislação determina que a duração normal do trabalho não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais. No entanto, é importante notar que, em junho de 2026, tramitam no Congresso Nacional propostas para reduzir essa jornada, como o PL 1838/26 (40 horas) e a PEC 8/2025 (36 horas). Enquanto uma nova legislação não é aprovada, as regras atuais permanecem válidas, permitindo acordos de compensação que distribuam a carga horária de outras formas, como trabalhar um pouco a mais durante a semana para folgar aos sábados, sempre respeitando o limite total.

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E as horas extras?

Qualquer tempo de trabalho que ultrapasse a jornada contratada é classificado como hora extra. A CLT limita a realização de horas extras a um máximo de 2 horas por dia. O pagamento por esse tempo adicional também segue uma regra específica: o valor deve ser, no mínimo, 50% superior ao da hora normal de trabalho durante dias úteis.

Para o trabalho em domingos e feriados, é comum que o acréscimo seja de 100% (o dobro da hora comum), mas isso geralmente é definido por acordo ou convenção coletiva. Caso não haja previsão específica, o adicional mínimo legal permanece em 50%. Outra opção, cujas regras foram alteradas pela Reforma Trabalhista de 2017, é o sistema de banco de horas, que permite que o tempo excedente seja compensado com folgas, desde que haja um acordo formal entre o empregado e a empresa.

Intervalos são obrigatórios?

Sim, os intervalos para descanso e alimentação são um direito do trabalhador. Em qualquer jornada que ultrapasse seis horas, o empregado tem direito a uma pausa de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas. Este período não é computado na duração do trabalho.

Para jornadas de quatro a seis horas diárias, a lei prevê um intervalo obrigatório de 15 minutos. Se o empregador não conceder essa pausa ou concedê-la parcialmente, ele deve pagar o tempo suprimido com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.