Redução da jornada de trabalho no Brasil: o que muda para o trabalhador

A possibilidade de trabalhar quatro dias por semana e folgar três está cada vez mais presente nas discussões sobre o futuro do trabalho no Brasil. Inspirada por testes bem-sucedidos em países como Reino Unido, Islândia e Bélgica, a ideia de reduzir a jornada sem diminuir o salário ganha força no debate público.

Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece uma jornada de até 44 horas semanais. O debate central é como adaptar essa realidade para um modelo que priorize a produtividade e o bem-estar, em vez de focar apenas no tempo que o funcionário passa na empresa.

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No Brasil, o Projeto de Lei (PL 1.838/2026) sugere uma redução para 40 horas, com dois repousos semanais. Todas as propostas preveem que a mudança valeria para trabalhadores com carteira assinada, nos setores público e privado.

O que muda para o trabalhador

O ponto mais importante dos projetos em tramitação é a manutenção do salário. A lógica por trás da proposta é que uma jornada mais curta aumenta a satisfação e a saúde mental, resultando em maior foco e eficiência durante o expediente. Com isso, a produtividade se mantém ou até aumenta, justificando o mesmo salário por menos horas.

Além do descanso extra, os defensores da medida apontam outros benefícios, como a redução de custos com transporte e alimentação fora de casa, mais tempo para a família e para o desenvolvimento pessoal, além de uma melhora geral na qualidade de vida.

Como ficaria na prática

A implementação do novo modelo dependeria de negociações entre empresas e sindicatos de cada categoria. Setores com funcionamento ininterrupto, como saúde e segurança, precisariam de escalas de trabalho adaptadas para garantir a continuidade dos serviços, enquanto áreas como tecnologia e serviços administrativos, a transição poderia ser mais simples.

O tema segue em debate e precisa passar por mais votações na Câmara e no Senado antes de se tornar lei, mas o avanço da pauta indica uma transformação no mercado de trabalho brasileiro nos próximos anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria