EM Minas recebe governador Mateus Simões neste sábado (30/5)

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O programa EM Minas, da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas, recebe neste sábado (30/5) o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD). A entrevista completa vai às 19h05 e também ficará disponível no Youtube do Portal Uai.

Durante a entrevista, o chefe do Executivo mineiro abordou temas como escolas cívico-militares, segurança pública, privatização da Copasa e obras de infraestrutura no estado.

Ao comentar a suspensão do processo de consulta às comunidades escolares pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), Simões defendeu o modelo de escolas cívico-militares e afirmou que os pais devem ter o direito de escolher o tipo de educação dos filhos.

Na área da segurança pública, o governador defendeu uma política de “tolerância zero” contra o crime organizado e apoiou a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

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Simões também comentou a proposta de privatização da Copasa e afirmou que os recursos obtidos com a venda da companhia seriam destinados a obras de infraestrutura e habitação. O governador ainda destacou investimentos em hospitais regionais, ampliação do metrô de Belo Horizonte e recuperação de rodovias estaduais.