Simões avalia pesquisa e diz que há espaço para crescer

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), avaliou como positivos os resultados das pesquisas de intenção de voto para o governo do estado. Pré-candidato ao cargo, ele pondera que os levantamentos ainda não refletem plenamente o cenário eleitoral, que, em sua visão, começará a se consolidar a partir de agosto. Ainda assim, destaca como trunfos a baixa rejeição, uma das menores entre os concorrentes, e o crescimento gradual de seu nível de conhecimento junto ao eleitorado, movimento que, segundo ele, tem sido acompanhado pelo avanço nas intenções de voto. “Crescimento, com aumento da intenção de voto acompanhando aumento de conhecimento”.



Simões aposta que sua vinculação ao ex-governador Romeu Zema (Novo) será decisiva para ampliar seu desempenho. Segundo ele, à medida que os eleitores identificarem sua candidatura como continuidade da atual gestão, a tendência é de crescimento. “Quando elas entendem quem é o sucessor de Zema elas querem seguir o caminho do reconhecimento das entregas já feitas e da efetivação das perspectivas que já temos”, afirmou.

Levantamento estimulado realizado pelo instituto Real Time Big Data, entre os dias 19 e 20 deste mês, aponta liderança isolada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais. No principal cenário testado, com todos os pré-candidatos, ele aparece com 35% das intenções de voto, bem à frente do senador Rodrigo Pacheco (PSB), que soma 15%, e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), com 14%. Simões surge com 11%, seguido por Gabriel Azevedo, que registra 6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Sem a presença de Pacheco, que já indicou a aliados não pretender disputar o governo mineiro, Cleitinho amplia sua vantagem e chega a 39%, enquanto Kalil alcança 17% e Simões, 13%. Em um cenário sem Cleitinho, a disputa se mostra mais equilibrada, com empate técnico entre Kalil, que aparece com 24%, Simões, com 21%, e Gabriel Azevedo, com 19%.

As simulações de segundo turno indicam vantagem de Cleitinho sobre todos os adversários testados. Apesar disso, os principais nomes enfrentam índices elevados de rejeição. Kalil lidera nesse quesito, com 43% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma, seguido de perto por Cleitinho, com 42%. Pacheco registra 35%, enquanto Simões apresenta o menor índice entre os principais concorrentes, com 26%.

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A pesquisa ouviu 1.600 eleitores em Minas Gerais, tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-07299/2026.