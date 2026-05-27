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Golpe de Estado

Deputado mineiro propõe acordo para encerrar processo sobre 8/01

Defesa de Sargento Rodrigues (PL) solicitou suspensão da ação até eventual formalização do ajuste que, se aceito, pode encerrar o processo contra o parlamentar

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
27/05/2026 18:44

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Sargento Rodrigues em uma sala onde aparece a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
Deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) responde por incitação ao crime e associação criminosa durante os atos de 8 de janeiro de 2023, a partir de denúncia apresentada pela PGR, em setembro do ano passado crédito: Redes Sociais/Reprodução

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL-MG) propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito da Ação Penal 2.799, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apura o suposto envolvimento do parlamentar nos atos de 8 de janeiro.

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Segundo despacho publicado nesta quarta-feira (27/5), o acordo já foi ajustado entre as partes, mas ainda depende da concordância do procurador-geral, Paulo Gonet, para ser formalizado.

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Moraes determinou o envio dos autos à PGR para manifestação no prazo de cinco dias. A defesa também solicitou a suspensão do andamento da ação até a eventual formalização e homologação do acordo, além da intimação do órgão para concluir a assinatura pendente.

O deputado responde por incitação ao crime e associação criminosa durante os atos de 8 de janeiro, a partir de denúncia apresentada pela PGR, em setembro do ano passado, devido às publicações do deputado que incitaram a tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023.

A defesa do deputado afirma que o parlamentar não tinha condições de avaliar a gravidade dos atos de 8 de janeiro de 2023 no momento em que fez publicações nas redes sociais. Segundo os advogados, ele estava de férias na Itália na data e, devido à diferença de quatro horas no fuso horário em relação ao Brasil, não teria acompanhado em tempo real a escalada de violência em Brasília.

Afirma ainda que a postagem questionada consistia no compartilhamento de um vídeo de terceiros, com cerca de oito segundos, que mostrava apenas áreas externas e sem indícios claros de depredação.

De acordo com os advogados, o conteúdo foi publicado sob a percepção de que se tratava de uma manifestação ordeira. A defesa afirma ainda que, após tomar conhecimento dos atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes, o deputado excluiu o vídeo no dia seguinte.

Os advogados também dizem que o parlamentar se manifestou publicamente em repúdio às invasões e depredações registradas em Brasília. 

Caso o acordo seja aceito, o processo pode ser suspenso ou extinto. 

A reportagem procurou o deputado, mas ele não retornou o pedido de posicionamento. O espaço segue aberto ao parlamentar.

Entenda o que significa um Acordo de Não Persecução Penal

É uma medida alternativa prevista no Código de Processo Penal para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos.

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O objetivo é evitar o processo judicial tradicional, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para reparar o dano causado e assim dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.

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