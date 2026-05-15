Zé Dirceu ataca Cleitinho e diz que senador tenta desviar foco do Master
Ex-ministro do governo Lula foi diagnosticado com linfoma. Ele é candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo
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O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, Zé Dirceu, de 80 anos, foi diagnosticado, no último dia 10 de maio, com linfoma, um câncer no sistema linfático.
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A informação é do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele está internado. “Ele se encontra em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico”, informou o hospital por meio de uma nota divulgada nesta sexta-feira (15/5).
Em março, Dirceu anunciou que será candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo nas eleições deste ano.
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Em campanha, o ex-ministro divulgou ontem um vídeo com críticas ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), onde afirma que o parlamentar mineiro fez um “papelão” ao questionar a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a suspensão de produtos da marca Ypê por contaminação bacteriana.
“Que papelão, hein, senador Cleitinho?”, ironiza o ex-ministro que afirma que a intenção do parlamentar com esse questionamento era desviar o debate sobre o caso Master.
“Agora entendi. Eu estava achando estranho um senador da República de Minas Gerais, na minha terra, defender o Ypê, o detergente, criticar a Anvisa, que fez o seu papel. Você queria mesmo era desviar o assunto do Master, né?”, questionou Dirceu, que é mineiro de Passa Quatro, no Sul de Minas.
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O senador até hoje não se pronunciou sobre as revelações envolvendo o financiamento do banco para bancar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo revelações do site The Intercept Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, mandou áudios para Vorcaro pedindo recursos para o filme.