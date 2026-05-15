Vorcaro: redes reagem à entrevista de Flávio Bolsonaro na GloboNews

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

As declarações do senador Flávio Bolsonaro à GloboNews, nessa quinta-feira (14/5), repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre apoiadores e críticos do parlamentar. No X, antigo Twitter, usuários reagiram à justificativa apresentada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ter negado anteriormente qualquer relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Durante a entrevista, Flávio afirmou que omitiu o contato com Vorcaro por estar submetido a uma cláusula de confidencialidade ligada ao financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a relação entre os dois se restringia ao projeto audiovisual.

“Quando eu nego que conhecia ou tive contato com ele é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato”, declarou o parlamentar à emissora.

As explicações ocorreram após a divulgação de conversas em que Flávio cobrava R$ 134 milhões de Vorcaro para custear a produção do filme. Antes da revelação, o senador havia negado ao site The Intercept Brasil qualquer vínculo com o empresário.

Nas redes sociais, parte dos usuários criticou a justificativa apresentada pelo senador. “O cara mente com a cara mais limpa. A família Bolsonaro é viciada em mentira”, escreveu um perfil. Outro usuário afirmou que a estratégia do grupo político seria “negar mesmo diante de provas incontestáveis”. “Está mentindo na cara dura”, comentou um internauta ao repercutir trechos da participação do senador na GloboNews.

O cara mente com a cara mais limpa.



A família Bolsonaro é viciada em mentira.



Essa técnica de mentir é de anos e anos praticando mentiras e enganando o povo do Rio de Janeiro. — Antonio (@antonio_rib78) May 14, 2026

A receita de sobrevivência da familícia é “morrer negando mesmo diante de provas incontestáveis”. Há alguns dias Flávio usou uma camiseta com 2 mentiras: “O PIX é do Bolsonaro e o Master é do Lula”. São bandidos mitômanos e Globo sabia disso qdo levou essa desgraça ao Poder. — Denise Sodré (@denisesodreh22) May 14, 2026

Por outro lado, apoiadores do parlamentar saíram em defesa dele e direcionaram críticas à emissora. Parte das mensagens mencionava investimentos publicitários do Banco Master na TV Globo. “E falou na cara de vocês que a Globo recebeu 160 milhões do Banco Master em 2025. Se é errado para financiar um filme, deve ser errado para fazer propaganda”, escreveu um usuário.

Se Flávio Bolsonaro confirmou que existia contrato de confidencialidade, então mostre o contrato. Simples. Porque até agora o bolsonarismo segue o roteiro de sempre: negar, minimizar e atacar quem divulga as denúncias, mesmo com áudios, mensagens e evidências vindo à tona. — Juju Oliveira (@Jujuzinhas) May 15, 2026

Outros defensores do senador também citaram a proposta de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master. “Flávio é a favor da CPMI do Banco Master”, publicou um perfil ao acusar partidos de esquerda de não apoiarem a iniciativa.

E esses jornalistas fizeram de tudo para ataca lo, o Flavio é a favor da cpmi do BANCO MASTER pq vcs dessa TV NÃO TENTAM CONVENCER O PT E O PSOL a assinar a cpmi do banco master QUEM NÃO DEVE NÃO TEME — Margarida (@Martelu_) May 15, 2026

Entre os comentários, também houve usuários cobrando a apresentação do suposto acordo de confidencialidade citado pelo senador. “Se Flávio Bolsonaro confirmou que existia contrato de confidencialidade, então mostre o contrato”, escreveu um internauta.

