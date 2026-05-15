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PRODUÇÃO SOBRE TRAJETÓRIA DE BOLSONARO

Vorcaro: redes reagem à entrevista de Flávio Bolsonaro na GloboNews

Senador alegou cláusula de confidencialidade para justificar negativa sobre relação com banqueiro; confira as reações

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/05/2026 12:15

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Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL à Presidência da República, durante entrevista à Globonews
Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL à Presidência da República, durante entrevista à Globonews crédito: Reprodução Globonews

As declarações do senador Flávio Bolsonaro à GloboNews, nessa quinta-feira (14/5), repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre apoiadores e críticos do parlamentar. No X, antigo Twitter, usuários reagiram à justificativa apresentada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ter negado anteriormente qualquer relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Durante a entrevista, Flávio afirmou que omitiu o contato com Vorcaro por estar submetido a uma cláusula de confidencialidade ligada ao financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a relação entre os dois se restringia ao projeto audiovisual.

“Quando eu nego que conhecia ou tive contato com ele é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato”, declarou o parlamentar à emissora.

As explicações ocorreram após a divulgação de conversas em que Flávio cobrava R$ 134 milhões de Vorcaro para custear a produção do filme. Antes da revelação, o senador havia negado ao site The Intercept Brasil qualquer vínculo com o empresário.

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Nas redes sociais, parte dos usuários criticou a justificativa apresentada pelo senador. “O cara mente com a cara mais limpa. A família Bolsonaro é viciada em mentira”, escreveu um perfil. Outro usuário afirmou que a estratégia do grupo político seria “negar mesmo diante de provas incontestáveis”. “Está mentindo na cara dura”, comentou um internauta ao repercutir trechos da participação do senador na GloboNews.

Por outro lado, apoiadores do parlamentar saíram em defesa dele e direcionaram críticas à emissora. Parte das mensagens mencionava investimentos publicitários do Banco Master na TV Globo. “E falou na cara de vocês que a Globo recebeu 160 milhões do Banco Master em 2025. Se é errado para financiar um filme, deve ser errado para fazer propaganda”, escreveu um usuário.

Outros defensores do senador também citaram a proposta de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master. “Flávio é a favor da CPMI do Banco Master”, publicou um perfil ao acusar partidos de esquerda de não apoiarem a iniciativa.

Entre os comentários, também houve usuários cobrando a apresentação do suposto acordo de confidencialidade citado pelo senador. “Se Flávio Bolsonaro confirmou que existia contrato de confidencialidade, então mostre o contrato”, escreveu um internauta.

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