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ELEIÇÕES 2026

Carlos Bolsonaro faz alerta drástico sobre 'o fim definitivo' com Lula

Com empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, o "02" rompe o silêncio para criticar movimentações internas na direita

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
13/05/2026 14:11 - atualizado em 13/05/2026 14:17

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The son of former Brazil?s president (2029-2023) Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, gestures while speaking with the press outside of the DF Star Hospital where his father will undergo hernia surgery, in Brasília, on December 24, 2025. Brazil's Supreme Court on December 23, 2025 granted a request by ex-president Jair Bolsonaro -who is currently serving a 27-year sentence after being convicted of plotting a coup to remain in power following his 2022 re-election loss-.to leave prison to undergo surgery on December 25, court documents showed. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
Carlos Bolsonaro faz cobrança pública sobre estratégia para derrotar o governo crédito: AFP

Carlos Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (13/5), que “mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país”. O ex-vereador também criticou o que chamou de “ególatras”. 

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Ainda segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, há pessoas “buscando holofote insistentemente”. Ele criticou possíveis movimentações fora de uma candidatura única da direita já no primeiro turno. “Precisamos, além de vencer, fazê-lo no 1º turno. Qualquer movimento diferente disso demonstra não preocupação com o Brasil, mas apenas com projetos pessoais”, escreveu.

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Carlos também destacou que Lula na Presidência daria mais quatro chances dele escolher os indicados ao Supremo Tribunal Federal. "Mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país, com sua linha de regime e mais 4 indicados ao STF", disse. 

A publicação ocorreu horas após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, que aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior, quando Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente do petista.

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