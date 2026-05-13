Carlos Bolsonaro faz alerta drástico sobre 'o fim definitivo' com Lula
Com empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, o "02" rompe o silêncio para criticar movimentações internas na direita
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Carlos Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (13/5), que “mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país”. O ex-vereador também criticou o que chamou de “ególatras”.
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Ainda segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, há pessoas “buscando holofote insistentemente”. Ele criticou possíveis movimentações fora de uma candidatura única da direita já no primeiro turno. “Precisamos, além de vencer, fazê-lo no 1º turno. Qualquer movimento diferente disso demonstra não preocupação com o Brasil, mas apenas com projetos pessoais”, escreveu.
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Carlos também destacou que Lula na Presidência daria mais quatro chances dele escolher os indicados ao Supremo Tribunal Federal. "Mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país, com sua linha de regime e mais 4 indicados ao STF", disse.
A publicação ocorreu horas após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, que aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
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O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior, quando Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente do petista.
Tem gente que continua buscando holofote insistentemente e já nem disfarça mais o que realmente considera prioridade para o país. Precisamos, além de vencer, fazê-lo no 1º turno. Qualquer movimento diferente disso demonstra não preocupação com o Brasil, mas apenas com projetos…
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