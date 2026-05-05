Falcão alfineta Simões: 'Caricatura do interior'; governador responde

A abertura do 41° Congresso da Associação Mineira de Municípios (AMM), nesta terça-feira (5/5), em Belo Horizonte, teve troca de indiretas entre o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), e o ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), que alfinetou o líder do Executivo sobre as roupas que ele tem usado.

Ex-presidente da AMM, Falcão discursou na transmissão simbólica do cargo a Lucas Vieira Lopes (PSB), prefeito de Iguatama, na região Centro-Oeste de Minas. Ele exaltou o interior do estado e criticou quem o trata como “uma certa caricatura”.

“Na época de eleição, as pessoas, às vezes da capital, colocam botina para visitar o interior, colocam a camisa xadrez e colocam até chapéu, mas não é a forma que elas se vestem na capital”, disse o ex-prefeito de Patos de Minas.

A fala faz referência aos trajes que Simões tem usado para percorrer o interior de Minas em meio ao programa “Governo Presente”, no qual passará por 20 cidades. Nos últimos dias, o governador apareceu diversas vezes usando chapéu e “botina”, no estilo “fazendeiro”.

Falcão disse ter orgulho de ser de uma família de pequenos proprietários rurais do interior. “Aquele que, no primeiro dia do ano, não está pensando em festa, não está pensando na alimentação, na dieta, e sim em tirar o leite que está na mesa de todo mundo, na mesa das famílias todos os dias”, discursou enquanto lia um papel, mostrando que a fala foi calculada.

Em 1º de janeiro deste ano, Simões, que ainda era vice-governador de Romeu Zema (Novo), publicou um vídeo em que diz que, na data, “metade do Brasil está dormindo, e a outra metade está pensando em começar a dieta”.

Simões responde

Como representante máximo do Executivo mineiro, o governador também discursou na abertura do evento da AMM e usou o espaço para rebater a indireta recebida. “Eu não tenho vergonha de ser do interior, mas eu não me justifico por isso, porque o que marca quem eu sou é o que eu faço, não de onde eu venho, por mais orgulho que eu tenha de onde eu venho”, disse.

Logo depois, Simões pediu que o novo presidente da AMM tenha um diálogo “sem agressões” com os municípios: “Um diálogo colaborativo e firme, sem provocações desnecessárias, mas com construção importante”. E citou, elogiosamente, duas gestões anteriores, as de Julvan Lacerda e Marcus Vinicius Bizarro, mas não falou de Falcão.

Em entrevista coletiva, o governador ainda respondeu sobre os trajes: “Eu uso, quando estou no meio dos agricultores, o meu chapéu de aba curta e, quando estou no meio dos pecuaristas, o meu chapéu de aba longa, porque eu sei com quem eu estou falando e eu respeito o meu povo”.

Falcão x Simões

Os dois tiveram desentendimento público no início deste ano, quando a esposa do ex-prefeito de Patos de Minas, a deputada estadual Lud Falcão (Republicanos), disse ter sido ameaçada por Simões após críticas feitas por Luís Eduardo Falcão.

Lud Falcão, que compunha a base do governo, publicou um vídeo nas redes sociais em que relata que Simões teria condicionado o atendimento de demandas apresentadas por ela ao Executivo estadual a um pedido público de desculpas de seu marido.

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A ameaça, segundo ela, veio em ligação minutos após Luís Eduardo Falcão publicar um vídeo criticando uma fala do então vice-governador sobre o apoio a prefeituras.