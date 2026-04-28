Damião rebate Duda: 'Quem fala como vai ser gerido é o prefeito’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou nesta terça-feira (28/4) que cabe ao chefe do Executivo definir a forma de gestão da cidade, ao comentar críticas da deputada federal Duda Salabert (Psol-MG) sobre o uso de emendas parlamentares. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, em meio ao embate sobre recursos destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A Prefeitura tem prefeito. Quem fala como vai ser gerido é o prefeito da cidade”, disse. Segundo ele, parlamentares têm direito de opinar, mas não de “acusar sem provar”. “Oferecer emenda é uma coisa, querer gerir é outra completamente diferente”, completou.

O prefeito também ressaltou que a administração municipal está aberta ao recebimento de emendas parlamentares, mas rejeitou interferências na condução da gestão. “Se quer participar com emenda, quer participar de discussões, não tem problema. A gente quer todo mundo. Mas dizer como vai fazer, não”, afirmou.

Damião ainda disse que evita responder a críticas públicas por considerar que sua responsabilidade está na condução da cidade. “Nós sabemos o orçamento da Prefeitura, a divisão desse orçamento, e temos responsabilidade com isso. Não jogo para a plateia, não fico fazendo graça na internet”, declarou.

A fala ocorre após a deputada afirmar que a prefeitura teria recusado R$ 2 milhões em emendas para evitar o desligamento de técnicos de enfermagem do Samu. A administração municipal, por sua vez, nega a recusa e sustenta que não houve apresentação formal da emenda.

Em nota, a PBH também argumentou que a legislação federal restringe o uso desses recursos para pagamento de pessoal. “Cabe ressaltar que os artigos 166 e 167 da Constituição Federal proíbem que recursos de emenda parlamentar sejam empregados no pagamento da folha de pessoal, ao contrário do que é defendido pela deputada”, afirmou a PBH.

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Durante a coletiva, o prefeito também abordou a situação do Samu e negou cortes. “Não tem cortes. Estamos fazendo remanejamentos, obedecendo a lei nacional”, disse. Ele afirmou ainda que haverá reforço na estrutura do serviço, com ambulâncias operando com três tripulantes, como forma de organização do atendimento.

