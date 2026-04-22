Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia no ombro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para a realização de cirurgia no ombro direito. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, nessa terça-feira (21/4), com a indicação de que o procedimento ocorra na próxima sexta-feira (24/4) ou sábado (25/4).

Segundo os advogados, Bolsonaro apresenta quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro, mesmo após tratamento. A petição informa que ele faz uso diário de medicação analgésica e aponta, com base em exames físicos e de imagem, lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras lesões associadas.

Relatório médico datado de 14 de abril indica a necessidade de intervenção cirúrgica para reparação das estruturas afetadas e afirma que o ex-presidente está apto para o procedimento. A defesa sustenta que a cirurgia tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”, com o objetivo de preservar a integridade física, a funcionalidade do membro, a qualidade de vida e a dignidade do paciente.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 27 de março, em sua casa, no Bairro Jardim Botânico, em Brasília. A medida foi autorizada por Alexandre de Moraes pelo período de 90 dias, com base em problemas de saúde, após internação de duas semanas para tratamento de broncopneumonia bilateral.

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De acordo com relatórios médicos enviados ao STF na última semana, o ex-presidente apresenta evolução no quadro pulmonar e maior disposição para atividades cotidianas. Apesar da melhora, ainda há registro de episódios de dor, fadiga, soluços e outras intercorrências que têm impactado o ritmo de reabilitação.

