Deputados do PT e PV sobre Simões em Ouro Preto: 'Reação desrespeitosa'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Um grupo de seis deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) manifestou apoio ao prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), após o desentendimento com o governador Mateus Simões (PSD) durante as solenidades do Dia da Inconfidência, comemorado nesta terça-feira (21/4) na cidade histórica.

“As deputadas e os deputados que este subscrevem requerem [...] (que) seja formulada manifestação de apoio a Ângelo Oswaldo de Araújo Santos pelo lamentável episódio ocorrido durante a cerimônia da Medalha da Inconfidência, diante de uma reação desrespeitosa e incompatível com a liturgia do cargo, por parte do governador de Minas Gerais”, fizeram constar os parlamentares em requerimento enviado ao presidente da ALMG, Tadeu Leite (MDB).



Assinaram o documento os deputados do PT Leleco Pimentel, Beatriz Cerqueira, Dr. Jean Freire, Leninha e Marquinho Lemos, além do Professor Cleiton, do PV.

O desentendimento teve início a partir do discurso de Ângelo Oswaldo, quando defendeu uma concepção de educação cívica baseada na formação crítica e democrática, em contraponto a referências ao militarismo.

Ao retomar a fala, Mateus Simões reagiu ao discurso do prefeito de Ouro Preto, criticando o que classificou como desrespeito aos militares durante a cerimônia. “Respeito, pelo menos, a quem é recebido como visitante, é o mínimo que se espera em Minas Gerais de quem é dono da casa”, disse o governador.

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A discussão eclodiu em meio ao debate sobre o modelo de escolas cívico-militares em Minas Gerais, após o envio, pelo governador Mateus Simões, de um projeto de lei à ALMG para instituir o programa no estado.

