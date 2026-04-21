Deputados do PT e PV sobre Simões em Ouro Preto: 'Reação desrespeitosa'
Parlamentares se posicionam após desentendimento entre Ângelo Oswaldo e o governador Mateus Simões envolvendo críticas ao modelo cívico-militar de educação
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Um grupo de seis deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) manifestou apoio ao prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), após o desentendimento com o governador Mateus Simões (PSD) durante as solenidades do Dia da Inconfidência, comemorado nesta terça-feira (21/4) na cidade histórica.
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“As deputadas e os deputados que este subscrevem requerem [...] (que) seja formulada manifestação de apoio a Ângelo Oswaldo de Araújo Santos pelo lamentável episódio ocorrido durante a cerimônia da Medalha da Inconfidência, diante de uma reação desrespeitosa e incompatível com a liturgia do cargo, por parte do governador de Minas Gerais”, fizeram constar os parlamentares em requerimento enviado ao presidente da ALMG, Tadeu Leite (MDB).
Assinaram o documento os deputados do PT Leleco Pimentel, Beatriz Cerqueira, Dr. Jean Freire, Leninha e Marquinho Lemos, além do Professor Cleiton, do PV.
O desentendimento teve início a partir do discurso de Ângelo Oswaldo, quando defendeu uma concepção de educação cívica baseada na formação crítica e democrática, em contraponto a referências ao militarismo.
Ao retomar a fala, Mateus Simões reagiu ao discurso do prefeito de Ouro Preto, criticando o que classificou como desrespeito aos militares durante a cerimônia. “Respeito, pelo menos, a quem é recebido como visitante, é o mínimo que se espera em Minas Gerais de quem é dono da casa”, disse o governador.
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A discussão eclodiu em meio ao debate sobre o modelo de escolas cívico-militares em Minas Gerais, após o envio, pelo governador Mateus Simões, de um projeto de lei à ALMG para instituir o programa no estado.