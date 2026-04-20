Simões sobre Gerardo Renault: 'Apaixonado pela política desde cedo'

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), destacou nesta segunda-feira (20/4) a trajetória política de Gerardo Henrique Machado Renault durante o funeral realizado no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte. A esposa do governador, Christiana Renault, é sobrinha do ex-deputado, que é pai da participante do BBB 26 Ana Paula Renault. Ele morreu neste (19/4), aos 96 anos, após período de internação.

Ao comentar a carreira do ex-político, o governador ressaltou a precocidade de Renault na vida pública e sua dedicação à política ao longo de décadas.

“Seu Gerardo foi eleito vereador com 18 anos de idade. Apesar de alguns dizerem que são vereadores mais novos de Belo Horizonte, o mais novo de Belo Horizonte foi Gerardo Renault. Ele foi eleito antes dos 18 para tomar posse com 18 anos de idade. Era apaixonado com a política como deputado estadual e federal e secretário de Agricultura do Estado. Figura muito importante para a política de Minas Gerais”, afirmou.

O chefe do Executivo mineiro também destacou o legado pessoal e a forma como Renault viveu os últimos anos.

"Fico feliz que ele tenha vivido 96 anos e partido nos seus termos, consciente até o final, feliz de ter Ana Paula no Big Brother nesse momento. Essas coisas todas fazem parte da vida dele. Tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de conviver com ele e tenho certeza de que ele está muito feliz olhando para a gente", disse.

O funeral reúne familiares, amigos e autoridades que prestam homenagens a uma das figuras mais longevas da política do estado.

O político

Gerardo Renault se formou em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952. Renault iniciou a carreira política como vereador de Belo Horizonte, cargo que ocupou entre 1951 e 1967. Depois, foi deputado estadual de 1967 a 1979. Na maior parte do tempo, foi filiado à Arena, partido de sustentação do regime militar.

Entre 1979 e 1987, exerceu dois mandatos como deputado federal por Minas Gerais, já pelo Partido Democrático Social (PDS), legenda que sucedeu a Arena a partir de 1980.

Ao longo da carreira, foi vice-líder do governo e também vice-líder da Arena. Como integrante da base governista durante a ditadura, defendeu a legitimidade das instituições militares, conforme registros de reportagens da época.

No processo de redemocratização, Renault votou a favor da emenda das Diretas Já, em 1984. No entanto, no ano seguinte, apoiou Paulo Maluf, o candidato oficial do regime na eleição presidencial indireta. Parte do seu partido apoiava Tancredo Neves.

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Além da atuação parlamentar, o pai da BBB também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.