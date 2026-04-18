Zema relembra episódio da cadeirada e brinca com Marçal: "Olha a cadeira"

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), publicou nesta sexta-feira (17) um vídeo em tom de brincadeira com o empresário Pablo Marçal, relembrando a agressão ocorrida durante a eleição municipal de São Paulo em 2024.

Na gravação, divulgada nas redes sociais, Zema aparece segurando uma cadeira e simula um gesto de arremesso em direção a Marçal, enquanto diz “Olha a cadeira”. A cena faz referência direta ao episódio envolvendo o apresentador José Luiz Datena, que teve grande repercussão à época.

Relembre o caso

O episódio citado ocorreu durante um debate promovido pela TV Cultura, em 15 de setembro de 2024, entre candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Na ocasião, após uma troca de provocações, Datena agrediu Marçal com uma cadeira no palco. O mediador interrompeu imediatamente o programa, e o apresentador foi expulso pela organização do debate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cena ganhou ampla repercussão e se consolidou como um dos momentos mais marcantes da disputa eleitoral na capital paulista naquele ano.