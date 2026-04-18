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Zema relembra episódio da cadeirada e brinca com Marçal: "Olha a cadeira"

Conteúdo faz referência direta ao episódio envolvendo o apresentador José Luiz Datena

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Repórter
18/04/2026 11:12 - atualizado em 18/04/2026 11:23

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Zema brinca com Pablo Marçal
Zema brinca com Pablo Marçal crédito: /REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), publicou nesta sexta-feira (17) um vídeo em tom de brincadeira com o empresário Pablo Marçal, relembrando a agressão ocorrida durante a eleição municipal de São Paulo em 2024.

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Na gravação, divulgada nas redes sociais, Zema aparece segurando uma cadeira e simula um gesto de arremesso em direção a Marçal, enquanto diz “Olha a cadeira”. A cena faz referência direta ao episódio envolvendo o apresentador José Luiz Datena, que teve grande repercussão à época.

Relembre o caso

O episódio citado ocorreu durante um debate promovido pela TV Cultura, em 15 de setembro de 2024, entre candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Na ocasião, após uma troca de provocações, Datena agrediu Marçal com uma cadeira no palco. O mediador interrompeu imediatamente o programa, e o apresentador foi expulso pela organização do debate.

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A cena ganhou ampla repercussão e se consolidou como um dos momentos mais marcantes da disputa eleitoral na capital paulista naquele ano.

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