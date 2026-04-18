Assine
overlay
Início Política
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Lula: "Não podemos levantar com tweet de presidente ameaçando o mundo"

Lula também disse que presidente de nenhum país do mundo tem o direito de ficar impondo regras a outros países

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
AG
Aline Gouveia
Repórter
18/04/2026 10:36 - atualizado em 18/04/2026 10:46

compartilhe

SIGA
×
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia, em Barcelona
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia, em Barcelona crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, neste sábado (18/4), da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia, em Barcelona. Durante o evento, Lula criticou guerras e o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. E os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento", afirmou o presidente. Na sequência, Lula disse: "não podemos levantar todo dia de manhã e ir se deitar todo dia à noite com um tweet de um presidente da república ameaçando o mundo, fazendo guerra".

Veja:

Lula também destacou que a ONU não pode ficar "silenciosa" ao ver o que está acontecendo no mundo. "O Trump invade o Irã e aumenta o feijão no Brasil, o milho no México, a gasolina em outro país. É o pobre que vai pagar a irresponsabilidade de guerras que ninguém quer”, citou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula está em Barcelona cumprindo compromissos ao lado do presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois países firmaram 15 atos ao todo, entre eles está um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação no setor de minerais críticos, considerados estratégicos para a transição energética, a transformação industrial e a segurança econômica. 

Tópicos relacionados:

democracia espanha lula mundo onu trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay