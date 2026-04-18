Lula: "Não podemos levantar com tweet de presidente ameaçando o mundo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, neste sábado (18/4), da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum em Defesa da Democracia, em Barcelona. Durante o evento, Lula criticou guerras e o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

"Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. E os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento", afirmou o presidente. Na sequência, Lula disse: "não podemos levantar todo dia de manhã e ir se deitar todo dia à noite com um tweet de um presidente da república ameaçando o mundo, fazendo guerra".

Veja:

DIÁLOGO SOBRE DEMOCRACIA | "Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países”, destaca @LulaOficial em Fórum na Espanha. pic.twitter.com/zXEsC7dA05 — CanalGov (@canalgov) April 18, 2026

Lula também destacou que a ONU não pode ficar "silenciosa" ao ver o que está acontecendo no mundo. "O Trump invade o Irã e aumenta o feijão no Brasil, o milho no México, a gasolina em outro país. É o pobre que vai pagar a irresponsabilidade de guerras que ninguém quer”, citou.

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Lula está em Barcelona cumprindo compromissos ao lado do presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Os dois países firmaram 15 atos ao todo, entre eles está um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação no setor de minerais críticos, considerados estratégicos para a transição energética, a transformação industrial e a segurança econômica.