Pablo Marçal é proibido pela Justiça de frequentar bares e casas de prostituição

Pablo Marçal está proibido de sair de Barueri (SP) sem autorização judicial pelos próximos dois anos e não pode frequentar bares, boates e casas de prostituição. A decisão foi tomada pela juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da 386ª Zona Eleitoral de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na terça-feira (24/2).

As restrições são resultado de um acordo no âmbito da ação penal eleitoral movida pelo ex-candidato Guilherme Boulos (PSol) contra o influencer e ex-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB. O processo foi aberto após a divulgação de um laudo médico falso às vésperas do primeiro turno da eleição de outubro de 2024, que supostamente "comprovava" que Boulos consumia cocaína.



Em maio do ano passado, o Ministério Público Eleitoral denunciou Marçal por difamação e falsificação de documento. Além dele, foram formalmente acusados Tassio Botelho, advogado do empresário, e Luiz Teixeira da Silva Júnior, proprietário da clínica que teria emitido o laudo.

Boulos reagiu à decisão com uma publicação nas redes sociais: "Acho que vou tomar uma cerveja hoje. Afinal, eu posso ir a bares."