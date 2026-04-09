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VIOLÊNCIA EM MINAS

Câmara avalia medidas contra vereador do PL preso acusado de agredir mulher

Conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, parlamentar, que está preso preventivamente, deu uma garrafada na vítima em Leandro Ferreira, segundo a polícia

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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Repórter
09/04/2026 19:06

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Câmara avalia medidas contra vereador preso por agredir mulher em MG
Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL), conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, exerce o segundo mandato como vereador em Leandro Ferreira, no Centro-Oeste de Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Câmara Municipal de Leandro Ferreira, no Centro-Oeste de Minas, analisa internamente as medidas que serão adotadas em relação ao vereador preso por agredir uma mulher com uma garrafa na cabeça na última segunda-feira (6/5). Eduardo Cezar (PL), conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e segue preso até a noite desta quinta-feira (9/4).

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Em nota, a Câmara manifesta solidariedade à vítima e afirma que repudia qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher. 

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O Legislativo municipal destacou ainda que autoridades apuram o caso e que, no âmbito interno, adotará as medidas cabíveis conforme a legislação brasileira e o regimento da Casa. Por fim, a Câmara afirmou o compromisso com a ética, o respeito e a responsabilidade com a população.


O crime


A mulher, de 25 anos, estava em um bar da cidade quando o vereador, de 41, começou a importuná-la. Conforme a Polícia Militar (PM), após ela se recusar a ter contato com ele, Eduardo Cezar proferiu ofensas , ameaçou-a e arremessou uma garrafa de vidro contra a vítima, causando um corte.

A jovem relatou ainda que já vinha sendo alvo de perseguições e insistentes tentativas de aproximação por parte do parlamentar. Antes de agredi-la, segundo a polícia, o vereador teria a chamado de "vagabunda" e afirmado que "esse tipo de mulher tem que morrer".

O vereador, por sua vez, alegou que houve desentendimento e que teria sido agredido anteriormente pela vítima, afirmando que apenas tentou se defender.

Diante dos fatos e dos relatos colhidos, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, sendo constatadas lesões leves.

Eduardo Cezar Lobato Fonseca pode responder por crimes previstos no Código Penal, incluindo lesão corporal, ameaça, injúria e importunação sexual.

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Natural de Pitangui, também no Centro-Oeste mineiro, o vereador está casado há cerca de nove anos. Eduardo está no segundo mandato como vereador do município, que tem 3,1 mil habitantes. Ele foi reeleito com 136 votos. (Com Heloísa Benício /especial para o EM)

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