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CONDENADO A 20 ANOS DE PRISÃO

Homem que matou tesoureiro do PT no Paraná vai para prisão domiciliar

Jorge Guaranho foi sentenciado pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT municipal em Foz do Iguaçu

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31/03/2026 09:42

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O bolsonarista Jorge Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do petista Marcelo Arruda durante a sua festa de aniversário
O bolsonarista Jorge Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do petista Marcelo Arruda durante a sua festa de aniversário crédito: Redes sociais/Reprodução

(UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Guaranho, condenado pela morte do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, teve a prisão convertida para o regime domiciliar no Paraná.

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A Justiça autorizou que Guaranho cumpra a pena em casa, em Foz do Iguaçu (PR), com tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada após a defesa alegar "limitações motoras e neurológicas" em razão dos ferimentos sofridos no dia do crime.

Guaranho é ex-policial penal e foi condenado a 20 anos de prisão em fevereiro de 2025. Ele foi sentenciado pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT municipal em Foz do Iguaçu.

Leia Mais

Crime ocorreu durante festa de aniversário 

Arruda foi morto em 9 de julho de 2022, durante a festa de 50 anos, em Foz do Iguaçu. Câmeras de segurança registraram o momento em que Guaranho invadiu a comemoração e atirou.

Testemunhas relataram que Guaranho passou pelo local minutos antes do crime, de carro, e discutiu com convidados. Advogados da vítima afirmaram que a festa temática do PT irritou o ex-policial penal.

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Arruda revidou e os dois ficaram feridos por tiros, mas o petista morreu no dia seguinte. Guaranho ficou internado em estado grave, se recuperou, foi preso e acabou condenado a 20 anos de prisão em fevereiro de 2025.

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