Homem que matou tesoureiro do PT no Paraná vai para prisão domiciliar

(UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Guaranho, condenado pela morte do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, teve a prisão convertida para o regime domiciliar no Paraná.

A Justiça autorizou que Guaranho cumpra a pena em casa, em Foz do Iguaçu (PR), com tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada após a defesa alegar "limitações motoras e neurológicas" em razão dos ferimentos sofridos no dia do crime.

Guaranho é ex-policial penal e foi condenado a 20 anos de prisão em fevereiro de 2025. Ele foi sentenciado pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT municipal em Foz do Iguaçu.

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Crime ocorreu durante festa de aniversário



Arruda foi morto em 9 de julho de 2022, durante a festa de 50 anos, em Foz do Iguaçu. Câmeras de segurança registraram o momento em que Guaranho invadiu a comemoração e atirou.

Testemunhas relataram que Guaranho passou pelo local minutos antes do crime, de carro, e discutiu com convidados. Advogados da vítima afirmaram que a festa temática do PT irritou o ex-policial penal.

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Arruda revidou e os dois ficaram feridos por tiros, mas o petista morreu no dia seguinte. Guaranho ficou internado em estado grave, se recuperou, foi preso e acabou condenado a 20 anos de prisão em fevereiro de 2025.