Tabata para Nikolas: 'Não sei se você sabe o que é trabalhar'

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Tabata Amaral (PSB-SP) protagonizaram discussão no X (antigo Twitter) nesta terça-feira (25/3).

Nikolas criticou a aprovação, no Senado Federal, do projeto de lei que criminaliza a prática de misoginia e chamou a proposta de “aberração” em um post.

Tabata x Nikolas

Tabata reagiu e citou que o texto teve ampla maioria no Senado – foi aprovado com 67 votos e nenhum contra: “Uniu esquerda e direita. Sem radicalismo, sem casca de banana. E essa foi a reação do deputado Nikolas Ferreira.”

O mineiro, então, ironizou o post de Tabata, respondendo com uma foto que diz: “Sapo da vergonha. Se o Sapo da Vergonha tiver mais likes que o tweet original, então o seu tweet é muito ruim.” A resposta de Nikolas somou 39 mil curtidas, enquanto a publicação da parlamentar paulista não chegou a 5 mil.

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Tabata não deixou barato e respondeu dizendo que Nikolas não trabalha: “Desculpa a demora. Tava trabalhando (não sei se você sabe o que é isso…). Você só tem 1 projeto de lei aprovado em 4 anos, né? Se você não consegue ajudar o país, pelo menos não atrapalha quem tá tentando, pode ser?”, escreveu a parlamentar.

